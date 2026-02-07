Ο φάκελος της κατασκοπείας: Πώς ο σμήναρχος πλήρωνε την προδοσία σε crypto - Το ταξίδι στο Πεκίνο

Οι αρχές φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έδρασε μόνος. Η υπόθεση, που ήδη έχει προκαλέσει αναταράξεις στο στράτευμα, αποκτά νέα διάσταση καθώς εντοπίζονται πρόσωπα‑«κλειδιά» που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών προς την Κίνα.

Ο αξιωματικός και η μυστική επαφή στο Πεκίνο

Ο σμήναρχος κατηγορείται ότι από τον Οκτώβριο διοχέτευε διαβαθμισμένα έγγραφα σε Κινέζο σύνδεσμο, τον οποίο γνώρισε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024 - ταξίδι που δεν δήλωσε, όπως υποχρεούται κάθε στρατιωτικός. Η παράλειψη αυτή ήταν το πρώτο καμπανάκι για τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Κινέζος πράκτορας εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας, κέρδισε την εμπιστοσύνη του αξιωματικού και σταδιακά άρχισε να ζητά απόρρητα έγγραφα.

Σε μία από τις συναντήσεις τους στο Πεκίνο, του παρέδωσε και το «τηλέφωνο‑σκιά» με κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Ο «άνθρωπος‑σκιά» και οι δύο απόστρατοι

Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ έχουν εντοπίσει έναν ακόμη άνδρα, τον οποίο χαρακτηρίζουν «άνθρωπο‑σκιά». Θεωρείται πιθανό να ήταν ο στρατολόγος του σμηνάρχου ή ο συντονιστής του κυκλώματος.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται δύο απόστρατοι που φέρονται να διατηρούν επαφές με κινεζικά δίκτυα. Ο ένας μάλιστα φαίνεται να έχει επαγγελματική σχέση με την κινεζική αεροπορία.

Οι αρχές κινούνται με απόλυτη μυστικότητα μέχρι να συμπληρωθεί το παζλ.

Η αιφνιδιαστική σύλληψη και το δεύτερο κινητό

Η σύλληψη του σμηνάρχου έγινε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του, στη μονάδα του στο Καβούρι. Οι ειδικοί της Κυβερνοασφάλειας εντόπισαν με ειδικό εξοπλισμό ένα δεύτερο κινητό, το οποίο δεν είχε δηλωθεί.

Ένας εξειδικευμένος αξιωματικός άρχισε επιτόπου την ανάκτηση σβησμένων αρχείων. Στο κινητό βρέθηκαν:

φωτογραφίες απόρρητων εγγράφων

αποστολές υλικού προς το Πεκίνο

οικονομικές συναλλαγές

ενδείξεις χρήσης κρυπτονομισμάτων

Τα εμβάσματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα των πληροφοριών.

Όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤnews, ο Κινέζος σύνδεσμος ταξίδεψε το 2025 σε ευρωπαϊκή χώρα για συνέδριο και έκανε ενδιάμεση στάση στην Αθήνα.

Εκεί συναντήθηκε για λίγες ώρες με τον σμήναρχο. Οι αρχές εξετάζουν αν τότε παραδόθηκαν νέα απόρρητα έγγραφα.

Το προφίλ του σμηνάρχου και η πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα

Ο 54χρονος είχε εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά συστήματα και στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Ως διοικητής είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούσαν:

νατοϊκά και ελληνικά στρατιωτικά μέσα

επιχειρησιακά σχέδια

κινήσεις προσωπικού

Στρατιωτικές πηγές πάντως επισημαίνουν ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου Συμμαχίας δεν βρίσκονταν στη διαχειριστική του αρμοδιότητα.

Ο σμήναρχος, που συνεργάζεται με τις αρχές, κρατείται στο αεροδικείο Καρέα μέχρι την απολογία του. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση στρατιωτικών μυστικών με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Η έρευνα πλέον επικεντρώνεται:

στα αρχεία που έχουν ήδη σταλεί στο εξωτερικό

στις οικονομικές ροές

στις επαφές του με το δίκτυο του Κινέζου πράκτορα

στους πιθανούς συνεργούς του στην Ελλάδα

Το θρίλερ κατασκοπείας φαίνεται πως μόλις άρχισε να ξετυλίγεται.