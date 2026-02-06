Υπόθεση κατασκοπείας: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβε ο σμήναρχος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Στο Αεροδικείο Αθηνών, για να απολογηθεί σε ανακριτή και σε στρατιωτικό εισαγγελέα για τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται από τις αρχές οδηγήθηκε σήμερα (6/2) το πρωί ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr ο σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (10/02).

H έξοδος του σμηνάρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία από το Αεροδικείο

Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι εξήλθε από το Αεροδικείο της οδού Σούτσου ο 54χρονος σμήναρχος που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Πρόκειται για μια κατηγορία που μπορεί να επισύρει κάθειρξη έως και 20 έτη.

Σμήναρχος: «Είναι ψύχραιμος, πιστεύει θα αποδοθεί δικαιοσύνη» λέει ο συνήγορός του

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό, τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή» δήλωσε ο συνήγορός του Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».