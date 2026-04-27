Ο φθηνότερος προορισμός στην Ελλάδα για να κάνεις διακοπές το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Αρκετοί προορισμοί προσφέρονται για διακοπές το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με τους επίδοξους εκδρομείς να ψάχνουν για οικονομικούς προορισμούς.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Action Τώρα» του Action 24, φτηνοί προορισμοί για τέσσερα άτομα που προσφέρονται για δύο οικονομικές διανυκτερεύσεις (1-3 Μαΐου) είναι μεταξύ άλλων η Βυτίνα, με τιμές που ξεκινούν από τα 181 ευρώ, εμώ ακολουθεί η Χαλκίδα, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 182 ευρώ.
Ακολουθούν τα Καλάβρυτα, με το κόστος για δύο διανυκτερεύσεις να διαμορφώνεται στα 212 ευρώ και τα Ιωάννινα με 215 ευρώ, ενώ οι τιμές ανεβαίνουν, καθώς στην Ύδρα το κόστος ξεκινάει από τα 334 ευρώ, ενώ στο Ναύπλιο από τα 400 ευρώ.
