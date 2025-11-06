Ο γαμπρός του Φανούρη, η σπηλιά φρούριο στα Βορίζια και ο συνεργός: Καρέ-καρέ εξετάζουν το υλικό

Όλο και πιο ξεκάθαρο γίνεται το «κάδρο» των εμπλεκόμενων στις ανταλλαγές πυροβολισμών που αιματοκύλησαν τα Βορίζια, με ένα νέο βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα να δίνει ενδείξεις εκδικητικού χτυπήματος.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται το άτομο που ερευνάται ως «γαμπρός» του νεκρού από πυρά Φανούρη Καργάκη, να στέκεται και να πυροβολεί κατά ριπάς από την ταράτσα του σπιτιού του.

Ήταν το πυρά του εν λόγω που φερόμενα βρήκαν την άτυχη 56χρονη Ευαγγελία, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα, ενώ φαίνεται πως στο βίντεο προδίδεται ακόμα ένα άτομο, το οποίο φέρεται ως συνεργός του «γαμπρού».

Βορίζια: Αναζητούν τους υπόλοιπους «πιστολέρο»

Μιλώντας στο Action24, η Κωνσταντία Δημογλίδου, έδωσε τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση: «Ήδη υπάρχουν άτομα που προσπαθεί να ταυτοποιήσει η αστυνομία πέραν της χθεσινής ταυτοποίησης του 43χρονου. Αναμένουμε σήμερα την άσκηση ποινικής δίωξης από την αρμόδια Εισαγγελία.

Αυτός ο άνθρωπος έχει συλληφθεί. Οι αστυνομικοί, αναζητώντας οπουδήποτε τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το περιστατικό, βρήκαν οπλισμό που ανήκει σε αυτόν, και για αυτό συνελήφθη».

Σε ερώτηση για το αν αναμένεται άλλη σύλληψη, απάντησε «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα ταυτοποιημένα άτομα, όμως οι έρευνες συνεχίζονται για να ταυτοποιηθούν οι υπόλοιποι. Εμπλεκόμενος είναι και αυτός που βοηθά με οποιονδήποτε τρόπο έναν δράστη να διαφύγει.

Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα των βαλλιστικών ώστε να ξεαθαρίσει πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Έχουμε μία πρώτη εικόνα για τον τύπο τους, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ο αριθμός».

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού του θύματος, καθώς σε βοσκότοπο ιδιοκτησίας του στον Ψηλορείτη εντοπίστηκαν κρυμμένα όπλα, τα οποία εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Η σπηλιά «φρούριο» στα Βορίζια

Ο οπλισμός του φερόμενου γαμπρού του Φανούρη εντοπίστηκε καλά κρυμμένος μέσα σε σπηλιά στον Ψηλορείτη, τυλιγμένος επιμελώς.

Το βοσκοτόπι ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου θύματος και βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο κοντά στα Βορίζια. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ συνέλαβαν τον 43χρονο, ενώ τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και σε πηγάδια ή παλιούς τάφους, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές μετάλλων.