Καρχαρίας μάκο εμφανίστηκε στον Παγασητικό: «Πρόκειται για ένα άγριο ζώο», λέει ειδικός

Ακόμη ένας καρχαρίας εθεάθη στον Παγασητικό Κόλπο σήμερα (4/6), λίγες μέρες μετά το «κρούσμα» στις Κεχριές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, πρόκειται για καρχαρία μάκο και όπως εξηγεί ο Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, είναι επιθετικός.

«Πρόκειται για ένα άγριο ζώο, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μάκο στον Παγασητικό», εξήγησε ο ειδικός.

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Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι ο λόγος για τον οποίο στη Μεσόγειο ο άνθρωπος δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει αρκετή τροφή και το θηλαστικό δεν χρειάζεται να την εξασφαλίσει αλλού.

Μάλιστα, δήλωσε ότι προ ημερών, εμφανίστηκε και λευκός καρχαρίας στον Παγασητικό.