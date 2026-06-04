Καρχαρίας μάκο εμφανίστηκε στον Παγασητικό: «Πρόκειται για ένα άγριο ζώο», λέει ειδικός

Ακόμη ένας καρχαρίας εθεάθη στον Παγασητικό Κόλπο σήμερα (4/6), λίγες μέρες μετά το «κρούσμα» στις Κεχριές.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, πρόκειται για καρχαρία μάκο και όπως εξηγεί ο Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, είναι επιθετικός.
«Πρόκειται για ένα άγριο ζώο, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μάκο στον Παγασητικό», εξήγησε ο ειδικός.
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Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι ο λόγος για τον οποίο στη Μεσόγειο ο άνθρωπος δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει αρκετή τροφή και το θηλαστικό δεν χρειάζεται να την εξασφαλίσει αλλού.
Μάλιστα, δήλωσε ότι προ ημερών, εμφανίστηκε και λευκός καρχαρίας στον Παγασητικό.
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