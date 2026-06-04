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Καρχαρίας μάκο εμφανίστηκε στον Παγασητικό: «Πρόκειται για ένα άγριο ζώο», λέει ειδικός

Καρχαρίας εθεάθη στον Παγασητικό Κόλπο και όπως τονίζει ειδικός πρόκειται για το είδος «μάκο» που θεωρείται αρκετά επιθετικό.

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Καρχαρίας εθεάθη στον Παγασητικό | ANT1@GLOMEX
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Ακόμη ένας καρχαρίας εθεάθη στον Παγασητικό Κόλπο σήμερα (4/6), λίγες μέρες μετά το «κρούσμα» στις Κεχριές. 

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, πρόκειται για καρχαρία μάκο και όπως εξηγεί ο Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος, είναι επιθετικός. 

«Πρόκειται για ένα άγριο ζώο, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μάκο στον Παγασητικό», εξήγησε ο ειδικός. 

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Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι ο λόγος για τον οποίο στη Μεσόγειο ο άνθρωπος δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει αρκετή τροφή και το θηλαστικό δεν χρειάζεται να την εξασφαλίσει αλλού. 

Μάλιστα, δήλωσε ότι προ ημερών, εμφανίστηκε και λευκός καρχαρίας στον Παγασητικό. 

 

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