Ο «χάρτης του ΟΠΕΚΕΠΕ»: Οι περιοχές που δρούσαν τα κυκλώματα - Στους 39 οι συλληφθέντες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και συνολικά έχουν συλληφθεί 39 άτομα για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί:

17 άτομα στη Θεσσαλονίκη , στις Σέρρες και στο Κιλκίς ,

, στις και στο , 20 άτομα στο Ρέθυμνο , το Ηράκλειο και το Λασίθι

, το και το Λασίθι δύο στην Αττική.

Ανάμεσά τους, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, οι φερόμενοι «εγκέφαλοι», δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο, με τον έναν να συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή του από επαγγελματικό ταξίδι στην Ιταλία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν.

Ιεαρχία και ρόλοι: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στα κυκλώματα υπήρχε πάντα ιεραρχία και συγεκριμένοι ρόλοι για το κάθε άτομο.

Η μεθοδολογία της απάτης ήταν η εξής: Διαχειριστές ΚΥΔ είχαν πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

Τα αγροτεμάχια δηλώνονταν ως ιδιόκτητα ή καλλιεργούμενα από 14 αγρότες, μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι εισέπρατταν τις επιδοτήσεις.

Μεγάλο μέρος των χρημάτων του κυκλώματος κατέληγε στους «εγκεφάλους» και στους συνεργούς τους. Το εκτιμώμενο παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ.