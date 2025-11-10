Ο ιερέας «βαποράκι» ζητιάνευε από την Έρρικα Πρεζεράκου: «Ζητούσε χρήματα για τη μητέρα του»

Σε μία αποκάλυψη «φωτιά» προχώρησε η Έρρικα Πρεζεράκου, υποστηρίζοντας πως ο ιερέας, πρώην μοντέλο και youtuber που έχει ξεσκεπαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, την πίεζε για «ελεημοσύνες».

Μιλώντας στο MEGA, η πρώην επικοντίστρια είπε πως «Μου ζήτησε χρήματα πριν δύο μήνες για δεύτερη φορά, Έχει γίνει δύο φορές. Είναι ένας άνθρωπος που, τότε που είχαμε θέμα με την ανιψιά μου, με είχε προσεγγίσει μέσω των social media και επειδή η εκκλησία του είχε να κάνει με τους καρκινοπαθείς, είχα πάει δύο φορές εκεί.

Με πήρε τηλέφωνο πριν δύο μήνες και μου είπε "σε παρακαλώ, χρειάζομαι χρήματα" και του έδωσα. ώρα, πριν από κάποιες μέρες, την Πέμπτη, με πήρε τηλέφωνο αλλά και με μήνυμα, μου έλεγε "σε παρακαλώ, πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι χρήματα"».

Πρεζεράκου: «Έκλαιγε ο ιερέας, του έδινα 100-150 ευρώ»

Η κα Πρεζεράκου υποστήριξε επίσης: «Μιλούσα στο τηλέφωνο μαζί του και έκλαιγε, ήταν τόσο σπαρακτικό αυτό που εκδήλωνε που είπα εννοείται ότι θα βάλω χρήματα. Δεν έχω ιδέα αν είχε θέματα υγείας η μητέρα του.

Όλοι περνάμε περιόδους που περνάμε δύσκολα. Όταν σκέφτεσαι έναν άνθρωπο της εκκλησίας, το μυαλό σου δεν μπορεί να πάει στο κακό. Τα ποσά δεν ήταν μεγάλα. 100-150 ευρώ ζητούσε. Γνώριζα ότι δεν ανήκει στην Εκκλησία Της Ελλάδας».