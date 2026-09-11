Ο ΙΣΑ κινήθηκε για τον θάνατο Μαζωνάκη: Πειθαρχικός έλεγχος και αναστολή άδειας στους γιατρούς

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) προχωρά σε σειρά θεσμικών ενεργειών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με απόφαση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρόεδρός του, Γιώργος Πατούλης.

Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου, κινείται αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΣΑ, στον χώρο όπου φέρεται να έγινε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία πρόκειται να κοινοποιηθεί σήμερα στους εμπλεκόμενους ιατρούς με δικαστικό επιμελητή.

Θάνατος Μαζωνάκη - Οι κινήσεις του ΙΣΑ για τους δύο γιατρούς

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι γιατροί καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφασίσει εάν συντρέχουν λόγοι επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

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Παράλληλα, το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε ομόφωνα τρεις βασικές ενέργειες:

την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος των δύο ιατρών,

σε βάρος των δύο ιατρών, την κίνηση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των εμπλεκομένων

ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των εμπλεκομένων την παράσταση του ΙΣΑ προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά την ποινική διαδικασία, καθώς, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ενέργειες που προσβάλλουν το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος και την υπόληψη του ιατρικού κόσμου.

«Ο ΙΣΑ συνεχίζει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης.