Ο «Κίμων» ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του

Προετοιμασίες στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την άφιξη της Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν, η οποία πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας για να συναντηθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ από το Orange Agency, υπάρχει μπάντα αλλά και ναύτες κρατούν τις σημαίες Ελλάδας και Γαλλίας.

Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.