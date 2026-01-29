Το μήνυμα της βούλησης της κυβέρνησης για τη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να εκπέμψουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας με τη σημερινή επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Εθνικής Άμυνας Κατρίν Βοτρέν στην Αθήνα.

Η επιλογή, άλλωστε, της υποδοχής της από τον Έλληνα ομόλογό της στη φρεγάτα «Κίμων» (στις 10.30), που κατέπλευσε στη χώρα μας στις αρχές του μήνα, ενέχει υψηλούς συμβολισμούς, ενώ η πλούσια ατζέντα για την ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά, θα λειτουργήσει ως απτή απόδειξη του «πατριωτισμού της ευθύνης» που ευαγγελίζεται ο Πρωθυπουργός.

Δεδομένου ότι η ισχύς της αμυντικής συμφωνίας Αθήνας – Παρισιού λήγει τον προσεχή Ιούνιο, στο επίκεντρο των δύο Υπουργών Άμυνας αναμένεται να βρεθεί η σύναψη μιας νέας πενταετούς συμφωνίας. Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει αυτή να είναι αναβαθμισμένη με ρητές αναφορές στη συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο, με περισσότερες ασκήσεις, εντατικότερη συνεκπαίδευση, γαλλική παρουσία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και ειδικές προβλέψεις για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Διαβάστε επίσης: Φρεγάτα «Κίμων»: Oι νέες ισορροπίες στο Αιγαίο και ποια είναι η απάντηση των Τούρκων

Στο μεταξύ, η επιλογή της συνάντησης των δύο Υπουργών Αμύνης στη φρεγάτα «Κίμων» φαίνεται ότι σηματοδοτεί την ενίσχυση της συνεργασίας και σε αυτό τον τομέα, καθώς κατά πληροφορίες η Κατρίν Βοτρέν καταφθάνει στην Αθήνα με μία προσφορά για την πώληση περισσότερων φρεγατών στην Ελλάδα, αλλά και συμπαραγωγή με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, αξιοποιώντας το κενό που δημιουργεί για το Πολεμικό Ναυτικό η ακύρωση από τις ΗΠΑ του προγράμματος φρεγατών κλάσης Constellation.

Επί τάπητος αναμένεται να τεθεί η πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για την απόκτηση, από την Αθήνα, τριών επιπλέον φρεγατών FDI, με εγχώρια ναυπήγηση, βιομηχανικές επιστροφές μέχρι και στο 40% του κόστους των προγραμμάτων, μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία γραμμής παραγωγής φρεγατών και υποβρυχίων στη Σαλαμίνα. Το σημερινό πρόγραμμα, εξάλλου, προβλέπει ξενάγηση της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, τα οποία συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής των συγκεκριμένων πλοίων.

Παρόντων των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, η ατζέντα αναμένεται να επεκταθεί και στα υποβρύχια, καθώς έναντι της εισήγησης του Πολεμικού Ναυτικού για την αντικατάσταση των τεσσάρων υποβρυχίων κλάσης «Παπανικολής» με ισάριθμα σύγχρονα υποβρύχια, οι Γάλλοι έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον με τα υποβρύχια τύπου Scorpene που πληρούν την προϋπόθεση που θέτει η Αθήνα για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στρατηγικών όπλων.

Βεβαίως η προμήθεια νέων υποβρυχίων είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, ενώ υπάρχουν προσφορές και από τη Γερμανία και τη Σουηδία. Η επίσκεψη της κυρίας Βοτρέν, όμως, συνιστά μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια δια ζώσης λεπτομερέστερη συζήτηση.

Η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας αναμένεται να επιβεβαιωθεί και κατά το τετ α τετ της Γαλλίδας Υπουργού Αμύνης με τον Πρωθυπουργό (στις 15.45) στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ και στις δύο συναντήσεις επί τάπητος θα τεθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις ιδίως μετά την κρίση στις ευρωατλαντικές σχέσεις.