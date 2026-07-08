Ο «μαύρος» χάρτης της Αττικής: Το 38% των δασών κάηκε μέσα στα τελευταία 9 χρόνια

Με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής στις 5 Ιουλίου 2026, η επικαιροποιημένη ανάλυση των δεδομένων φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία για την περιβαλλοντική απώλεια στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το meteo (η οποία βασίζεται στις καταγραφές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Δασικές Πυρκαγιές - EFFIS), η τελευταία εννιαετία (2017-2025) έχει αφήσει ένα βαθύ και δυσαναπλήρωτο αποτύπωμα στο φυσικό ανάγλυφο της Αττικής.

Τα νούμερα της ηπειρωτικής Αττικής

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 13 μεγάλες φωτιές σάρωσαν το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 700.000 στρέμματα.

Για να γίνει αντιληπτή η πραγματική κλίμακα της απώλειας, αν εξαιρέσουμε το δομημένο Λεκανοπέδιο, τα νησιά και την περιοχή της Τροιζηνίας —αφήνοντας μια συνολική υπό εξέταση επιφάνεια 2.500.000 στρεμμάτων— προκύπτει ότι το 28% της συνολικής έκτασης της ηπειρωτικής Αττικής έχει καεί.

Η κατάσταση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό εάν απομονωθούν αποκλειστικά οι δασικές εκτάσεις της περιφέρειας, οι οποίες δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα:

Συνολική δασική επιφάνεια Αττικής: Περίπου 1.230.000 στρέμματα.

Καμένες δασικές εκτάσεις (2017-2025): Περίπου 465.000 στρέμματα.

Ποσοστό απώλειας: Το 38% του δασικού πλούτου της Αττικής έχει χαθεί μέσα σε εννέα χρόνια.

Η πρόσφατη πυρκαγιά στην Οινόη αποτελεί μια έγκαιρη, όσο και αυστηρή προειδοποίηση για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο του 2026.

Η ανάγκη για απόλυτη θωράκιση και προστασία των εναπομεινάντων πνευμόνων πρασίνου είναι πλέον επιτακτική, ώστε το υφιστάμενο ποσοστό του 38% να παραμείνει σταθερό και να μην καταγραφεί περαιτέρω επιδείνωση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο της χώρας.