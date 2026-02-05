Ομολόγησε το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων κατασκοπεία για την Κίνα: Η ΕΥΠ αποκάλυψε το δίκτυο

Καθοριστική τροπή πήρε η υπόθεση κατασκοπείας που συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς ο 50χρονος αξιωματικός που συνελήφθη για διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών ομολόγησε τις πράξεις του στις αρμόδιες αρχές.

Η παραδοχή του θεωρείται κομβική, καθώς επιβεβαιώνει τις υποψίες που είχαν συγκεντρωθεί εδώ και μήνες και ανοίγει τον δρόμο για πλήρη αποκάλυψη του εύρους της δράσης του.

Η επιχείρηση σύλληψης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, εντός στρατιωτικής εγκατάστασης, με τη συμμετοχή του ΓΕΕΘΑ, της ΕΥΠ και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Η επιχείρηση εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα, καθώς οι αρχές είχαν ήδη εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα του αξιωματικού και παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του.

Ο 50χρονος κατηγορείται ότι συνέλεγε και μετέδιδε στην Κίνα πληροφορίες υψηλής στρατιωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων με πρόσβαση σε νατοϊκά συστήματα και κρίσιμες επιχειρησιακές πληροφορίες.

Η διαρροή τους, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα.

Οι πράξεις του εμπίπτουν στις πλέον αυστηρές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Στοιχεία για διασύνδεση με ξένη υπερδύναμη

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αξιωματικός φέρεται να μετέφερε τα δεδομένα σε χώρα που θεωρείται ανταγωνίστρια των ΗΠΑ. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε επιχειρήσει να στρατολογήσει και άλλα άτομα, διευρύνοντας το δίκτυο διαρροής.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά που χρησιμοποιούσε για την αποστολή των πληροφοριών, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε λάβει τις πρώτες ενδείξεις για τη δράση του εδώ και αρκετούς μήνες. Η σύλληψη επισπεύστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι ο αξιωματικός είχε αυξήσει τον όγκο των πληροφοριών που μετέδιδε και είχε αποκτήσει πρόσβαση σε ακόμη πιο ευαίσθητα δεδομένα.