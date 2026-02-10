Αυλίδα: Ο πιο «χακούνα ματάτα» ληστής: Έσπασε αμάξι, πήρε τις πιστωτικές και βγήκε για shopping therapy

Ένας ληστής που σίγουρα δεν προσπαθούσε να διαπράξει το τέλειο έγκλημα αναζητείται από την αστυνομία στην Αυλίδα, αφού έσπασε το τζάμι σταθμευμένου βαν, έκλεψε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη και μετά πήγε...στο χαλαρό για ψώνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης πήρε ένα ζευγάρι παπούτσια, μετρητά και την τραπεζική κάρτα του θύματος, με την οποία στη συνέχεια πραγματοποίησε αγορές σε καταστήματα της περιοχής.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άνδρα να φορά τα παπούτσια του ιδιοκτήτη και να χρησιμοποιεί την τραπεζική του κάρτα σε περίπτερο στην Παραλία Αυλίδας, ενώ, όπως επισημάνθηκε, είχε σβήσει με μαρκαδόρο το όνομα του κατόχου από την κάρτα.

Ο ληστής που δεν «κούραζε» τις λεπτομέρειες

Ακολούθησαν αγορές σε περίπτερο, σε βενζινάδικο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων και σε μίνι μάρκετ της περιοχής.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι ξύπνησε περίπου στις 7:30 το πρωί, προκειμένου να μεταβεί στην εργασία του, όταν έλαβε ειδοποιήσεις χρεώσεων στο κινητό του τηλέφωνο. Αρχικά δεν έδωσε σημασία, θεωρώντας ότι επρόκειτο για παλαιότερες συναλλαγές.

Όταν, ωστόσο, βγήκε από το σπίτι, αντίκρισε το σπασμένο τζάμι του αυτοκινήτου και διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί μετρητά από το ντουλαπάκι, είχε κλαπεί η τραπεζική του κάρτα και είχαν αφαιρεθεί προσωπικά αντικείμενα όπως τα παπούτσια του.

Όπως κατέθεσε το θύμα, ο δράστης δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή, αλλά συνέχισε κανονικά τη δραστηριότητά του, χρησιμοποιώντας την κάρτα για μικροαγορές.

Από την τραπεζική κάρτα, σύμφωνα με τον ίδιο, χρεώθηκε ποσό περίπου 80 ευρώ, ενώ επιπλέον αφαιρέθηκαν μετρητά, τα οποία δηλώθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, με τη συνδρομή περισσότερων του ενός αστυνομικών τμημάτων της ευρύτερης περιοχής. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει παραδοθεί στις αρχές.

Παράλληλα, μετά από δημοσιοποίηση του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το θύμα ανέφερε ότι δέχθηκε πολλαπλά μηνύματα από πολίτες, οι οποίοι αναγνώρισαν τον ίδιο άνθρωπο και ανέφεραν προηγούμενες κλοπές σε οχήματα, διαρρήξεις σε σπίτια και καταγγελίες σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και της περιοχής.

Μόνο από τη συγκεκριμένη γειτονιά, όπως ανέφερε, πέντε άτομα επικοινώνησαν, δηλώνοντας ότι είχαν υποστεί παρόμοιες ζημιές.

Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας έχει καταγραφεί σε κάμερες καταστημάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, ενώ η αστυνομία φέρεται να διαθέτει πλήρη στοιχεία ταυτότητας και το σχετικό αποδεικτικό υλικό.