Ο Πλακιάς «έδειξε» τον Δεληβοριά για την Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης» - Τι απάντησε ο τραγουδοποιός

Την στήριξη του στο Σύλλο Θυμάτων Τεμπών και σε όλες τις οικογένειες έχει εκφράσει πολλάκις ο αγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος συμμετείχε στη συναυλία για τα Τέμπη το 2025. Το χθεσινό σχόλιο του για την Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Φοίβος Δεληβοριάς ανήρτησε με φόντο τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Κάτω από την ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο Νίκος Πλακιάς εξαπέλυσε επίθεση για τη συμμετοχή του στην τότε συναυλία αφήνωντας αιχμές για τα έσοδα από την δράση.

«Εσύ δεν ήσουν Φοίβος Δεληβοριάς ότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση ;

Εχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

Το σχόλιο του Νίκου Πλακιά κάτω από την ανάρτηση Δεληβοριά | Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias@Facebook

Δεληβοριάς σε Πλακιά: «Δεν θέλω να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς δεν δίστασε να απαντήσει στον πατέρα θυμάων Τεμπών, γράφωντας:

«Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία -όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία- μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε.

Απάντηση Δεληβοριά στο σχόλιο του Νίκου Πλακιά | Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias@Facebook

Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως -και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση που την θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα, προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε -αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».