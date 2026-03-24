Ιράν: Τέσσερα ερωτήματα που δεν θα απαντήσει το τελεσίγραφο Τραμπ - Τα πυρηνικά, το Ορμούζ και το «Taco»

Βασικά διακυβεύματα σχετικά με το τι θα συμβεί στον πόλεμο στο Ιράν είναι απίθανο να επιλυθούν εντός της νέας πενθήμερης προθεσμίας του Ντόναλντ Τραμπ προς το ισλαμικό καθεστώς, εξηγεί ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ στο Sky News.

Ο Τραμπ έγραψε χθες στο Truth Social ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει «όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών» για πέντε ημέρες.

Η απόφαση ήρθε μετά από προηγούμενη προθεσμία του προέδρου, η οποία επρόκειτο να λήξει τη Δευτέρα το βράδυ, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα βομβάρδιζαν ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν η Τεχεράνη δεν άνοιγε πλήρως την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ.

Τέσσερα βασικά ερωτήματα από το Ιράν

Ο Κλαρκ λέει ότι, παρά την παύση, είναι απίθανο να λάβουμε απαντήσεις σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα.

Τι θα συμβεί με τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν; Τι θα συμβεί με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων τους; Τι θα συμβεί με το Στενό του Ορμούζ; Τι θα συμβεί με την υποστήριξή τους προς περιφερειακές δυνάμεις και οργανώσεις στη Μέση Ανατολή;

Με αυτά τα βασικά ερωτήματα πιθανότατα να μην έχουν απαντηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Κλαρκ λέει ότι τα πράγματα δεν θα έχουν εξελιχθεί με τον τρόπο που θα ήλπιζε ο Τραμπ μετά τις μαξιμαλιστικές δηλώσεις του χθες.

Ιράν: Το «Taco» που μπαγιάτεψε

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν βιώσει μια ανώμαλη πορεία τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να προβλέψουν εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιτύχει μια ταχεία επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: Διαδέχεται τον Λαριτζανί ο Μοχαμάντ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο «σκληρόπετσος» Φρουρός της Επανάστασης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποκτήσει φήμη μεταξύ ορισμένων επενδυτών επειδή ανακοίνωσε μια πολιτική από την οποία στη συνέχεια υπαναχώρησε, ή εφάρμοσε με καθυστέρηση και πιο «εξευγενισμένα», κάτι που στους κύκλους τους αποκαλούν «TACO» ή «Trump Always Chickens Out» (Ο Τραμπ Πάντα Κάνει την Κότα)

Ορισμένοι traders εκμεταλλεύονται αυτό το φαινόμενο, το λεγόμενο «TACO trade», που έχει τις ρίζες του στις απανωτές αναβολές και μειώσεις των οικονομικών δασμών που επέβαλε σε όλη την υφήλιο, μια στρατηγική που αξιοποιεί την αστάθεια της αγοράς με βάση τις πολιτικές του προέδρου.

Πιο πρόσφατα, οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι η κρίση στο Ιράν θα εκτονωθεί αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε πενθήμερη παύση στην απειλή του να βομβαρδίσει ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εκτός εάν η Τεχεράνη ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μετά από αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν.

Ωστόσο, οι τίτλοι ειδήσεων από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης στη συνέχεια αντέκρουσαν τα σχόλια του Τραμπ, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και δημιουργώντας μια ασταθή εικόνα στις χρηματοπιστωτικές αγορές , γράφει ο James Sillars , δημοσιογράφος επιχειρηματικών και οικονομικών θεμάτων.

Αυτό σημαίνει πως ίσως, ο χρόνος για να αποτραβηχτεί ο Τραμπ από τις φαραωνικές δηλώσεις του ίσως έχει παρέλθει, με το Ιράν να έρχεται σε θέσει να παρατείνει τον οικονομικά εξαντλητικό αποκλεισμό του Ορμούζ και τα πλήγματα σε υποδομές προς όφελός του.