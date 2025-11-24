Ο πρώτος Έλληνας AI λαϊκός τραγουδιστής είναι γεγονός - Τον λένε Γιάννη Μαδερφάκη

Αυξάνεται ο ανταγωνισμός στη μουσική βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, με νέο «καλλιτέχνη» να κυκλοφορεί το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Θα με Θέλεις Πίσω» μετά τον Αχιλλέα Δελφό.

Τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε την ανακοίνωση του πρώτου Έλληνα AI τραγουδιστή, του Αχιλλέα Δελφού, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του τραγούδι «Βασανίζομαι» στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης: Ο Αχιλλέας Δελφός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα: «Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ»

Ο Γιάννης Μαδερφάκης, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης φτιαγμένο από την Greek AI Music, αποτελεί τον πρώτο AI τραγουδιστή στο είδος της λαϊκής μουσικής, ο οποίος μάλιστα κυκλοφόρησε ήδη από τις 21 Νοέμβρίου το πρώτο του single σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, που έρχεται να ανταγωνιστεί τον Αχιλλέα Δελφό.

Με ελληνικό στίχο και pop και λαϊκά στοιχεία, το κομμάτι αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή και έναν σύχρονο ήχο που αποτελεί χαρακτηριστικό της εποχής της μουσικής τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Greek AI Music: «Ο Μαδερφάκης δεν προσπαθεί να πείσει ότι είναι άνθρωπος, τραγουδάει όσα οι άνθρωποι νιώθουν. Θέλουμε να ανοίξουμε μια νέα συζήτηση για το τι σημαίνει pop - λαϊκό τραγούδι στην ψηφιακή εποχή».

Ο ίδιος ο Γιάννης Μαδερφάκης ανέφερε: «Είμαι φτιαγμένος από δεδομένα, αλλά τραγουδάω για αληθινά συναισθήματα».