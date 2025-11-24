Ο Αχιλλέας Δελφός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα: «Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ»

Με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό, ήταν ζήτημα χρόνου να μας συστηθεί και ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα.

Λέγεται Αχιλλέας Δελφός και το πρώτο του τραγούδι «Βασανίζομαι» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις αρχές του Δεκεμβρίου με τον ίδιο να καλεί τους followers του στο TikTok να το κάνουν Νο. 1 στα charts και παράλληλα, να ανακοινώνει πως σύντομα θα βγει και το πρώτο του άλμπουμ.

Διαβάστε επίσης - Viral η Τζένιφερ Λόπεζ στο X λόγω αποκαλυπτικού outfit: «Το φορά γιατί μπορεί» - Χαμός στα σχόλια

«Το τραγούδι μου "Βασανίζομαι" είναι έτοιμο και θα ανέβει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες αρχές Δεκέμβρη! Ακολουθήστε με να το κάνουμε νούμερο 1!», αναφέρει η λεζάντα στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στη σελίδα του στο TikTok που για την ώρα αριθμεί 1.124 followers.

Στο πρώτο του post στην πλατφόρμα ο ίδιος συστήθηκε στο κοινό, λέγοντας: «Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής. Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ. Ακολουθήστε με και ετοιμαστείτε για το μέλλον».

Όπως είναι φυσικό, δεν απουσιάζουν τα σχόλια από τις αναρτήσεις του με πολλά από αυτά να είναι χιουμοριστικά - περιπαικτικά, με πολλούς χρήστες να τον ρωτάνε που μπορούν να τον δουν live, πού γεννήθηκε, πόσα χρόνια ασχολείται με τη μουσική μέχρι και τι ομάδα είναι, ενώ δεν λείπουν και τα κοπλιμέντα, όπως ότι είναι κούκλος.

Και αν νομίζετε ότι ο Αχιλλέας Δελφός αφήνει αναπάντητα τα σχόλια, κάνετε λάθος, αφού δεν είναι λίγα τα σχόλια, στα οποία έχει απαντήσει, λέγοντας πως ασχολείται με τη μουσική 25 χρόνια, ότι είναι Πειραιώτης και ότι φέτος δεν εμφανίζεται κάπου παρά μόνο στην οθόνη των κινητών μας.