O σεισμός στην Ξάνθη θύμισε κακές στιγμές: Tα 7,3 Ρίχτερ που το 1829 γκρέμισαν 4 περιοχές

Η Ξάνθη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας, όταν το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ.

Αν και η σημερινή δόνηση δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές, η σύμπτωση της τοποθεσίας φέρνει στο προσκήνιο την ιστορική μνήμη του μεγάλου σεισμού της 5ης Μαΐου 1829, που είχε μέγεθος 7,3 Ρίχτερ και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην περιοχή.

Ο καταστροφικός σεισμός του 1829

Στις 5 Μαΐου 1829, ένας σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ συγκλόνισε τη Βόρεια Ελλάδα. Η Δράμα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν στην Ξάνθη, την Καβάλα, τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη.

Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Βουκουρέστι.

Οι προσεισμοί είχαν ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα, με τον ισχυρότερο στις 13 Απριλίου, που ήδη είχε προκαλέσει βλάβες στην Ξάνθη. Όταν ήρθε το κύριο πλήγμα, η πόλη σχεδόν ισοπεδώθηκε, ενώ κατέρρευσαν σπίτια, εκκλησίες και μοναστήρια.

Στην Ελευθερούπολη, 70 κατοικίες γκρεμίστηκαν, ενώ ζημιές υπέστησαν και ιστορικά μνημεία στην Καβάλα και την Ανδριανούπολη.

Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι κάτοικοι δεν άργησαν να ξαναχτίσουν τις πόλεις τους. Η Ξάνθη αναγεννήθηκε με νέα σπίτια, εκκλησίες και καπνομάγαζα, που αποτέλεσαν τη βάση για την οικονομική της άνθηση.

Η εικόνα μιας κοινωνίας που μέσα από τα ερείπια βρήκε τη δύναμη να σταθεί ξανά όρθια, παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

Η σημερινή πραγματικότητα

Σε αντίθεση με το 1829, η σημερινή σεισμική δόνηση στην Ξάνθη ήταν ήπια και δεν προκάλεσε ανησυχία. Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι το μεγάλο ρήγμα της Δράμας, που έδωσε τον ιστορικό σεισμό, δεν θεωρείται πλέον ενεργό.

Όπως τονίζει ο γεωλόγος – σεισμολόγος Δρ. Δομένικος Βαμβακάρης στο proinostypos.gr, η Ελλάδα είναι «θωρακισμένη», αρκεί να τηρούνται οι αντισεισμικοί κανονισμοί στις κατασκευές.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας, δήλωσε: «Εκδηλώθηκε στις 9:16. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα.

Ήταν έντονος και αντιληπτός από όλους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει λόγος ανησυχίας».