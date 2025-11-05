Ξάνθη: Πάνω σε μεγάλο ρήγμα ο σεισμός - «Χρειάζεται προσοχή» αναφέρει ο Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ξάνθη, το πρωί της Τετάρτης (05/11) και συγκεκριμένα στις 9:16.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο στα 13 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Ο Καθηγητής Σεισμόλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» ανέφερε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς η σεισμική δόνηση έγινε πάνω στο μεγάλο ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας.

Διαβάστε επίσης: Σεισμός τώρα στην Ξάνθη 4,5 Ρίχτερ: Οι πρώτες πληροφορίες

«Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους.

Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας.

