Ο συγκινητικός επικήδειος της Λένας Παπαληγούρα για τον πατέρα της: «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

Συγκινητικά ήταν τα λόγια της Λένας Παπαληγούρα στον επικήδειο που εκφώνησε για την απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Στην κηδεία στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, η οποία τελέστηκε παρουσία πολλών πολιτικών προσωπικοτήτων, η Λένα Παπαληγούρα μοιράστηκε εικόνες από τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της και στάθηκε στη σημασία της ανακουφιστικής φροντίδας

Στον επικήδειό της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη. Ο πατέρας μου έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Η σύζυγος και η κόρη του Αναστάση Παπαληγούρα, στην κηδεία του | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Συμπέρανε πως «θα έπρεπε λοιπόν το κράτος μας να αρχίσει και αυτό, όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους ημέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους. Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν. Με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά».

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency, ο επικήδιος που εκφώνησε η Λένα Παπαληγούρα κατά την εξόδιο ακολουθία.