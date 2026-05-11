Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Βελτιώθηκε η υγεία του

Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον ο Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς η υγεία του παρουσίασε βελτίωση. Τι έχει γίνει γνωστό έως τώρα.

Γιώργος Μυλωνάκης | INTIME
Βγήκε από τη ΜΕΘ ο υφυπουργός παρά ω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, καθώς η υγεία του παρουσίασε βελτίωση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ο κ. Μυλωνάκης αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης εισήχθη στον Ευαγγελισμό στις 15 Απριλίου έπειτα από λιποθυμία που οφειλόταν σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να χειρουργηθεί.

