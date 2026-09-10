Θάνατος Μαζωνάκη: Το ελληνικό FBI «χτενίζει» το ιατρείο - Συνέλεξαν φακέλους και σακούλες με στοιχεία

Λίγο πριν από τις 16:00, τα ειδικά κλιμάκια του ελληνικού «FBI» ολοκλήρωσαν τις ενδελεχείς έρευνές τους στο κτίριο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τη μοιραία ιδιωτική κλινική όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξήλθαν από τις εγκαταστάσεις έχοντας στα χέρια τους πολύτιμο αποδεικτικό υλικό, το οποίο εσωκλείεται σε τέσσερις ογκώδεις φακέλους και μία ειδική σακούλα συλλογής πειστηρίων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μεταφέρθηκαν άμεσαστα υπηρεσιακά οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ετοιμότητα ακριβώς μπροστά από την είσοδο της κλινικής.

Πλέον, ο φάκελος της υπόθεσης περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς το σύνολο των τεκμηρίων παίρνει τον δρόμο για τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί, οι ειδικοί θα εξετάσουν το υλικό με κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες και τα αίτια της τραγικής απώλειας.

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Αύριο η διαδικασία νεκροψίας: Η οικογένεια Μαζωνάκη ζήτησε τεχνικό σύμβουλο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09).

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

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Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από νωρίς το πρωί, στελέχη του «ελληνικού FBI» αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους και αυτοψίες στο ιδιωτικό ιατρείο, συλλέγοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

«Το ραντεβού δεν ξέρεις πότε είναι για τον καθένα»: Η συγκλονιστική συνέντευξη Μαζωνάκη

Οθάνατος ήταν κάτι που δεν απασχολούσε καθόλου τη σκέψη του Γιώργου Μαζωνάκη. Δήλωνε άνθρωπος του σήμερα και οι σκέψεις του για το μέλλον περιορίζονταν σε δύο πράγματα: στο πώς θα εξελίξει τη δουλειά του, αλλά και στο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Στην «Εβδομάδα Ελληνικής Μουσικής 2017» του Sfera 102.2, όταν η Ναταλία Γερμανού τον είχε ρωτήσει αν έχει απομυθοποιήσει τον θάνατο, είχε αναφέρει συγκεκριμένα:

«Μεγάλη κουβέντα το αν τον έχω απομυθοποιήσει. Νομίζω ότι μας φοβίζει ο θάνατος, το άγνωστο βασικά, το αν τελικά πάει κάπου όλο αυτό ή σταματάει εδώ. Εγώ πιστεύω ότι ο θάνατος είναι μια μετάβαση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τον σκέφτομαι συχνά.

Οι αρρώστιες μας φοβίζουν όλους. Είναι δύσκολος ο χειρισμός, το πώς θα φύγεις. Το «ραντεβού» δεν ξέρεις πότε είναι για τον καθένα, είτε ηλικιακά είτε για τον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι. Σαφώς θέλω να είμαι υγιής για να μπορώ να βιώνω ό,τι μου δίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σκέφτομαι τον θάνατο, μπορώ να πω καθόλου».

Το μόνο που έλεγε πως θέλει για το μέλλον είναι να είναι καλά με τον εαυτό του. Γι' αυτό και όταν η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός τον ρώτησε πώς θα ήθελε να είναι το 2026 εκείνος είπε: «Μου κάνεις μια ερώτηση που δεν θα σου την απαντήσω. Είμαι άνθρωπος του σήμερα. Δεν είμαι άνθρωπος που θα σου πω ότι σε 15 χρόνια θέλω να έχω αυτό, να είμαι εκεί, να έχω κάνει εκείνο και το άλλο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Είμαι από τους ανθρώπους που αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα».

Τα θέλω του ήταν άλλα: «Θέλω να είμαι καλά με τον Γιώργο. Να μπορώ στα επόμενα χρόνια να είμαι υγιής, να μπορώ να κάνω ωραία τραγούδια, να μπορώ να εξελιχθώ μέσα σε αυτή τη δουλειά.

Νομίζω ότι στη φάση που είμαι τώρα είμαι στο γυμνάσιο. Θα ήθελα να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Θα ήθελα να έχω μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχω το περιθώριο και τη δύναμη να είμαι κοντά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη».