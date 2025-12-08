Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τον Ζελένσκι για την ειρήνη: «Είμαι απογοητευμένος»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μετά από τρεις ημέρες διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ο Τραμπ δήλωσε:

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση, η οποία ήταν πριν από λίγες ώρες.

Ο λαός του την αγαπά, αλλά αυτός όχι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «η Ρωσία, πιστεύω, είναι σύμφωνη με αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι σύμφωνος με αυτό. Ο λαός του το αγαπά. Αλλά δεν είναι έτοιμος».

Παρά τις πιέσεις της Ουάσινγκτον, το Κίεβο εμφανίζεται διστακτικό να αποδεχθεί την πρόταση, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηρίσει τμήματα του σχεδίου «μη εφαρμόσιμα», παρά το γεγονός ότι το αρχικό προσχέδιο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Μόσχα.