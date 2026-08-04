Ο Τραμπ κρατά ακόμα την «κάνουλα» της ακρίβειας στα καύσιμα: Τι θα γίνει όταν του ξεφύγει

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε αιφνίδια το Σάββατο τις «μεγαλύτερες επιθέσεις από τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο» εναντίον του Ιράν χάριν, υποτίθεται, των διαπραγματεύσεων.

Οι αγορές ενέργειας, οι οποίες συνήθως ευνοούν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, αντέδρασαν με ένα απλό κούνημα των ώμων, όπως σχολιάζει το Politico.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώθηκαν ελαφρώς και οι τιμές του φυσικού αερίου παρέμειναν σταθερές. Ακόμα και καθώς ο πόλεμος ξεπερνά το εξάμηνο και οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν, ο Τραμπ κατάφερε να διατηρήσει τις τιμές λιανικής χαμηλότερες από ό,τι θα έπρεπε να είναι.

Πότε «στερεύουν» οι υποσχέσεις Τραμπ

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό έχει καταφέρει ο Ρεπουμπλικάνος χάρη στη δύναμη των υποσχέσεων -οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί- για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης.

Τη Δευτέρα, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, επικρίνοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι «βγάζουν πάρα πολλά χρήματα» από τις παγκόσμιες ελλείψεις πετρελαίου ως αποτέλεσμα του πολέμου.

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«Καλύτερα να μειώσουν την τιμή λιανικής, την τιμή καταναλωτή», είπε ο Τραμπ . «Θα το πω δυνατά και καθαρά. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό».

Ωστόσο, η ικανότητα του Τραμπ να ασκεί πιέσεις στις αγορές ενδέχεται να μειώνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, τρεις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν ο έλεγχος του Κογκρέσου κρέμεται σε μια κλωστή και η δημοτικότητά του βυθίζεται σε νέο «ναδίρ», εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για τις ανησυχίες για το κόστος ζωής.

Αυτό συμβαίνει καθώς τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται, ο πόλεμος απειλεί με περισσότερες ενεργειακές δαπάνες, τα διυλιστήρια εξαντλούν την πλεονάζουσα παραγωγική τους ικανότητα και η κυβέρνηση έχει λίγα εργαλεία για να διατηρήσει χαμηλές τις τιμές του φυσικού αερίου.

«Η Ημέρα της Εργασίας είναι το σημείο όπου οι τιμές της βενζίνης επηρεάζονται από τις εκλογές», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος δημοσκόπος Φρανκ Λαντς. «Αυτό το περσινό ταξίδι καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφοφόροι αξιολογούν το κόστος ζωής τους».

Και οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου έρχονται σε μια εποχή που ο Τραμπ υπόσχεται επανειλημμένα να κλιμακώσει τον πόλεμο και στη συνέχεια λέει ότι έχει σχεδόν τελειώσει λίγες ώρες ή μέρες αργότερα. Αυτό αρχίζει να υποβαθμίζει την ικανότητά του να προκαλεί μειώσεις τιμών, προειδοποίησε ένας πρώην σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο.

«Η αξιοπιστία του έχει πληγεί λίγο», δήλωσε πρώην σύμβουλος του Τραμπ κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν κατονομάστηκε για να αποφευχθούν αντίποινα.

Η συρρικνούμενη εργαλειοθήκη του Τραμπ

Ο Τραμπ αναγνώρισε τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τη σύγκρουση, αν και αναγνώρισε την ανάγκη να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διοχετευόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών πριν από τον πόλεμο. Υπαινίχθηκε τα μεσοπρόθεσμα διακυβεύματα για το κόμμα του εάν η σύγκρουση δεν τερματιστεί σύντομα.

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Η ικανότητα του Τραμπ να επηρεάζει τις αγορές μπορεί να είναι το μόνο εργαλείο που έχει απομείνει στην κυβέρνηση για να διατηρεί υπό έλεγχο τις τιμές του φυσικού αερίου, δήλωσε ο Ρόρι Τζόνστον , ερευνητής της αγοράς πετρελαίου και ιδρυτής του ενημερωτικού δελτίου Commodity Context.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την πρώτη θητεία του προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες προειδοποιούν ότι η έλλειψη δυναμικότητας διυλιστηρίων θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές υψηλές στο άμεσο μέλλον.

«Η αγορά είναι τόσο βαθιά ριζωμένη σε αυτή την ιδέα που τελικά αυτό θα επιλυθεί με την απόφαση του Τραμπ και την παραχώρηση κάποιου εδάφους σε κάποιο ζήτημα, πιθανώς ακόμη και συμβολικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», είπε.

«Έτσι, η αγορά θα παρακολουθεί συνεχώς για οποιοδήποτε σημάδι ότι μετατοπίζεται προς τα εκεί».