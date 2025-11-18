O viral μαθητής που ψάχνει γαμπρό για τη δασκάλα του αποκαλύπτει πώς ξεκίνησαν όλα: «Πήγα για μπάσκετ και έγινε χαμός»

Για το πλακάτ που έφτιαξε, ψάχνοντας γαμπρό για τη δασκάλα του, μίλησε ο μαθητής που έγινε viral, ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό.

Όπως είπε ο μικρός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, πρόκειται για φίλη της μητέρας του και δασκάλα, η οποία τον βοηθάει με τα μαθήματά του.

Ο πιτσιρικάς αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν πριν περίπου δύο χρόνια όταν άρχισε να πειράζει τη δασκάλα για το πότε θα παντρευτεί.

Κάπως έτσι έγινε viral, ενώ όταν πήγε για μπάσκετ με τους φίλους του, έγινε... «χαμός», όπως είπε, καθώς τα υπόλοιπα παιδιά αγκάλιαζαν τον μικρό.

Η μητέρα του από την πλευρά της είπε ότι όλα ξεκίνησαν ως ένα αστείο και δεν περίμενε να λάβει τόσο μεγάλη δημοσιότητα το πλακάτ του γιου της.