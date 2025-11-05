Θεσσαλονίκη: Χωρίς Μετρό από Δευτέρα, περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους και η Τροχαία επί ποδός

Τρόπους για να περιοριστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, αναζητούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ΟΑΣΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσει για έναν ακόμα μήνα πριν την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά, η οποία υπολογίζεται προς τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2026.

Σε λειτουργία τίθεται η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα διατρέχει κυρίως τη διαδρομή του Μετρό, από τον τερματικό σταθμό της Ν. Ελβετίας μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό επί του άξονα Λεωφόρος Κων. Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου και αντίστροφα. Η Γραμμή Μ1 θα σταματάει σε 11 στάσεις με το χρόνο διάνυσης από τη Νέα Ελβετία προς τον Ν.Σ.Σ. και αντίστροφα να εκτιμάται από 30 έως 35 λεπτά και τη συχνότητα διέλευσης λεωφορείων να υπολογίζεται σε 7 - 10 λεπτά.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, ενισχύονται με επιπλέον λεωφορεία τρεις γραμμές:

3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

31, που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και

39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της αναμενόμενης αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου ήταν το αντικείμενο συνάντησης του κ. Ταγγίρη με την διευθύντρια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου. Η Ταξίαρχος σημείωσε ότι η Τροχαία θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις, ώστε να διευκολύνει τόσο τα λεωφορεία όσο και την κυκλοφορία συνολικά.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, με την Ταξίαρχο Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου | ΟΑΣΘ