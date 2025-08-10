Οδικός άξονας Βόνιτσας - Λευκάδας: Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου

Ένα ακόμα τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσας - Λευκάδας δόθηκε σήμερα (10/08) στην κυκλοφορία. Πρόκειται για την παράκαμψη του οικισμού του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων.

Η παράκαμψη αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025.

Η διατομή της κύριας οδού διαθέτει ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μ. ανά κατεύθυνση, περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και ΛΕΑ 1,75 μ.

«Με τους οδικούς άξονες Βόνιτσα – Λευκάδα και Άκτιο – Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έχει παραδοθεί, επιτυγχάνεται η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τη Ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας, την Αμβρακία και την Ιόνια Οδό. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά αναγκαίο για τη Δυτική Ελλάδα με δεδομένο ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής ήταν ανεπαρκές για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, ειδικά τους θερινούς μήνες. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας, μειώνει τον συνολικό χρόνο διάνυσης των αποστάσεων, θα έχει θετικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και ενισχύει την κοινωνική συνοχή», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.