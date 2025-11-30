Οι αγρότες στα μπλόκα: Εντάσεις με αστυνομία και τραυματισμοί - «Δεν φεύγουμε αν δεν δικαιωθούμε»

Κλειστά παραμένουν αμφότερα ρεύματα της ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης από τρακτέρ, αφού οι αγρότες κατάφεραν, σπάζοντας τα προστατευτικά στηθαία, να μπουν από παράδρομό της στη Λάρισα, και συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας,

Η συμμετοχή των αγροτών με τρακτέρ είναι αθρόα ενώ εκεί βρίσκονται εργαζόμενοι, το Εργατικό Κέντρο και φοιτητές που έχουν έρθει να τους συμπαρασταθούν, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Στον κόμβο της Νίκαιας βρίσκονται τώρα αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα και Λάρισα και αγρότες που είχαν προσυγκεντρωθεί από Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία, στον κόμβο του Πλατύκαμπου.

Εντάσεις με αγρότες και ΜΑΤ - «Άνοιξαν» κεφάλια

Υλοποιώντας την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, οι παραγωγοί παρέταξαν τα τρακτέρ τους στον κόμβο, ενώ στο σημείο είναι έντονη η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και διμοιριών των ΜΑΤ.

Οι αγρότες έχουν σπάσει τα μπλόκα των αστυνομικών, αφού προηγήθηκαν εντάσεις με ρίψη πολλών χημικών και κρότου λάμψης από την πλευρά των ΜΑΤ.

Διαβάστε ακόμα: Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς

Από την κατάχρηση της αστυνομίας τραυματίστηκαν δύο αγρότες. Ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ο κύριος Σιδηρόπουλος, τραυματίστηκε όταν σύμφωνα με καταγγελίες του ιδίου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς στον κόμβο της Νίκαιας και ένας αγρότης στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει δυο αστυνομικές κλούβες κάθετα στον κόμβο της Νίκαιας, κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν.

Ο Δημήτρης Τοπάλης, από τον Αγροτικό Σύλλογο Ανάβρας, μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, περιέγραψε τα οξυμένα προβλήματα που οδήγησαν τον αγροτικό κόσμο ξανά στους δρόμους, εστιάζοντας στις επιδοτήσεις και το κόστος παραγωγής.



«Σήμερα υλοποιούμε την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας να κάνουμε ένα ισχυρό μπλόκο επάνω στον Ε65» ανέφερε αρχικά ο κ. Τοπάλης.

Εξηγώντας τους λόγους της μαζικής συμμετοχής, τόνισε: «Τα προβλήματα είναι τεράστια. Αυτά είναι που έκαναν τον κόσμο να βγει στο δρόμο σήμερα».



«Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν δικαιωθούμε».

Τεράστιες συγκεντρώσεις πανελλαδικά

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Κάποιοι αγρότες ανέβηκαν από άλλα σημεία του Ε65, από το Προάστιο και από τους Σοφάδες στους Σοφάδες.

Όπως είπαν στην ΕΡΤ, υπήρξε και εκεί ρίψη χημικών από δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά κατάφεραν με αγροτικά με αγροτικά μηχανήματα να μετακινήσουν το βαν και να περάσουν.

Εν τέλει ο συγκεντρωμένος κόσμος ήταν τόσο εξαγριωμένος που η αστυνομία δεν αντέδρασε. Διότι αν αντιδρούσε θα είχαμε πολύ σοβαρά επεισόδια.



