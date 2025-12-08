Οι αγρότες της Καλαμάτας στην κινητοποίηση με...κηδειόχαρτα: Παραγωγός ξεσπά on air - «Δεν πάει άλλο»

«Φουντώνουν» οι κινητοποιήσεις των αγροτών πανελλαδικά και οι αγρότες στην Καλαμάτα θέλοντας να δείξουν την απόγνωση τους προχώρησαν σε ένα...μακάβριο συμβολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε το μπλόκο που είχαν στήσει στον κόμβο που συνδέει την Καλαμάτα με τη Μεσσήνη.

Τα μηνύματα τους όπως επισημαίνει το Mega, ήταν γρεαμμένα σε κηδειόχαρτο συμβολικά. «Ή ταν ή επί τας, κηδεία αγρότη - κτηνοτρόφου».

Αγρότης δήλωσε στην κάμερα: Έχουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα: να κοιτάξουν το από χωράφι στο ράφι. Το έχουν παρακάνει. Παίρνουν το γάλα σε άθλια τιμή. Η φέτα έχει 15 ευρώ. Θέλει ο κόσμος να τη φάει και δεν μπορεί να τη φάει ο φτωχός ο κόσμος. Το αρνί το ίδιο. Το παίρνουνε 4 ευρώ και το πουλάνε 19. Την πατάτα το ίδιο.

Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε τη γη μας. Δουλεύουμε και μπαίνουμε μέσα. Τι θα γίνει; Αυτά τα παιδιά τώρα που έχουμε δίπλα μας τι θα κάνουν;», δήλωσε ο αγρότης στην κάμερα.

