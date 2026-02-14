Οι Απόκριες ξεσήκωσαν το Παγκράτι: Με γκάιντες και νταούλια στους δρόμους οι καρναβαλιστές

Σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο κέφι και παραδοσιακούς ήχους μετατράπηκαν σήμερα οι δρόμοι του Παγκρατίου, καθώς οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων για τις Απόκριες προσέλκυσαν πλήθος κόσμου.

Από τις 11:00 το πρωί, η διαδρομή που ξεκίνησε από την πλατεία Προφήτη Ηλία, πέρασε από την πλατεία Βαρνάβα και κατέληξε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή στην Ερατοσθένους, πλημμύρισε από καρναβαλικούς ρυθμούς.

Το σχήμα του Λευτέρη Γρηγορίου και οι Global Daoulia ξεσήκωσαν τους πολίτες με τις γκάιντες και τα νταούλια τους, δημιουργώντας μια αυθεντική γιορτή στους δρόμους της πόλης, όπως καταγράφει το Orange Press Agency.

Απόκριες: Η μουσική διαδρομή και «τα κρουστά της Τάκη»

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ημέρας ήταν και η ομάδα «Τα κρουστά της Τάκη», που έδωσε τον δικό της παλμό στην εκδήλωση. «Είμαστε τα κρουστά της Τάκη όπως το ακούς. Ξεκίνησα από 5 χρονών και παίζω κρουστά» είπε μέλος της ομάδας, ενώ για τη σημερινή δράση τόνισε πως «σήμερα είναι Απόκριες, οπότε τι κάνουμε; Παίζουμε μουσική και τραγουδάμε».

Η διαδρομή είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τους συμμετέχοντες, με τον εκπρόσωπο της ομάδας να αναφέρει ότι «ξεκίνησε από τον Προφήτη Ηλία, μεγάλη χάρη του, και κατηφορίσαμε μέχρι το Μουσείο Γουλανδρή».

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!» συμπλήρωσε με ενθουσιασμό.

Χάρης Δούκας για Απόκριες: Μια πόλη γεμάτη χρώματα και παραδόσεις

Στη δήλωσή του για την περίοδο των Αποκριών, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε πως η Αθήνα φορά τα αποκριάτικά της και γεμίζει με χρώματα και μουσικές που ενώνουν τους πολίτες.

Σημείωσε ότι οι εκδηλώσεις απλώνονται από την Κυψέλη έως τον Βοτανικό, μετατρέποντας τις γειτονιές σε ζωντανές σκηνές γιορτής.

«Με σεβασμό στη λαϊκή μας παράδοση, αλλά και με διάθεση παιχνιδιού, ο Δήμος Αθηναίων αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής αποκριάτικης λαογραφίας» υπογράμμισε ο κ. Δούκας. Κάλεσε όλους τους Αθηναίους να περιηγηθούν στις γειτονιές και να μοιραστούν τη χαρά της πόλης, ευχαριστώντας παράλληλα τους καλλιτέχνες και τους φορείς για τη συνεργασία.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνα Μπέη, στάθηκε στην αξία της ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια των Αποκριών. «Είναι από τις στιγμές του χρόνου που μας θυμίζουν πόσο όμορφο είναι να συναντιόμαστε, να γελάμε και να ξαναβρίσκουμε την παιδικότητα μας» ανέφερε η κ. Μπέη.

Χαρακτήρισε την Αθήνα ως μια πόλη ζωντανή και ανθρώπινη, γεμάτη ιστορίες που μπλέκονται με χαμόγελα. «Το φετινό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς με τις κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας μια πρόταση που συνδυάζει αυθεντικότητα και σύγχρονη ματιά» τόνισε, προσκαλώντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους και να χορέψουν.

