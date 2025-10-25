Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον «Νιόνιο» τους: «Αντίο στον παππού της Ελλάδας που έλεγε παραμύθια»

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο. Η κηδεία του κορυφαίου τραγουδοποιού θα τελεστεί το μεσημέρι στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, δημοσία δαπάνη. Η σορός μεταφέρθηκε στις 7.30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης και θα παραμείνει εκεί για το κοινό μέχρι τις 12:00, για το λαϊκό προσκύνημα.

Εκατοντάδες κόσμου καταφθάνει για να αποχαιρετίσει με ένα λουλούδι, με ένα δάκρυ, με ένα νεύμα, με ένα χαμηλόφωνο κατευόδιο, τον άνθρωπο που συντρόφευσε με το μουσικό του όραμα αναμνήσεις, προσωπικές και συλλογικές.

Διαβάστε ακόμα: Διονύσης Σαββόπουλος: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του σπουδαίου καλλιτέχνη - Στις 13:00 η κηδεία

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου | INTIME

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου | INTIME

Νικήτας Κακλαμάνης | ΙΝΤΙΜΕ

Προκόπης Παυλόπουλος | INTIME

Ένας πολίτης εναπόθεσε μάλιστα μια φιγούρα του Καραγκιόζη ως ένδειξη αποχαιρετισμού.

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου | ΙΝΤΙΜΕ

Τον δικό τους αποχαιρετισμό έδωσαν οι Νικήτας Κακλαμάνης, Προκόπης Παυλόπουλος, Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος.

Παρόν στο τελευταίο αντίο στο Διονύση Σαββόπουλο ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, που αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Όπως δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης: «Εγώ ήλθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίον η λαϊκή ρήση ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι».

Η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ μίλησε για τον Διονύση Σαββόπουλο στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews. «Ήταν μεγάλη και τολμηρή η ζωή του και όλοι είμαστε θλιμμένοι σήμερα που χαιρετούμε, γιατί ο καθένας έχει πολλά να πει για τον Διονύσιο. Ήταν πληθωρικός άνθρωπος και στη μουσική και στη συμπεριφορά του. Εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω ως νεαρή τραγουδίστρια σε εκείνα τα χρόνια στην Πάτρα, όπου είπε ο Μίλτος. Σε δύο, σε δύο χειμώνες μπόρεσα και πήρα δίπλα του μια σπουδή που με οδήγησε σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή μου. Πίστεψα ότι αυτός είναι ο τρόπος, όχι να έχει κανείς τη μεγάλη φωνή, τη σπουδαία φωνή, αλλά το να είναι χαρισματικός τραγουδιστής. Ήταν γεννημένος τραγουδιστής χωρίς φωνή, αλλά ο παλμός του και η αγάπη του για το τραγούδι τον έκανε τραγουδιστή. Είχε παλμό τόσο δυνατό στο τραγούδι του που μπορούσε να παρασύρει μια ολόκληρη συμφωνική στον δικό του παλμό. Ήταν αυτό που μας χάρισε. Ασφαλώς η ποίησή του, αλλά όλος, όλη του η παρουσία σε όλα αυτά τα χρόνια είναι η αισθητική που ανέβασε στον χώρο της μουσικής του τραγουδιού μας. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ κι όχι μόνο την γενιά μας, όλες τις γενιές, γιατί αγαπήθηκε και από νεότερους ανθρώπους από την ηλικία μας. Οι νέοι σήμερα ξέρουν ποιος είναι ο Σαββόπουλος, ενώ δεν ξέρουν για όλους εμάς. Όλη η γενιά των νέων δεν θυμούνται ακριβώς», δήλωσε συγκινημένη η γνωστή τραγουδίστρια.

Και προσέθεσε μιλώντας για την επίδρασή του στο ελληνικό τραγούδι: «Γιατί στην τέχνη του ήταν αληθινός. Ήταν ονειροπαρμένος θα έλεγα εγώ. Εγώ δεν τον έζησα πολύ γιατί χώρισαν κάναμε δύο συγκροτήματα ξεχωριστά και πήραμε καθένας την πορεία του και έτσι δεν παίξαμε λίγο στο Κύτταρο και μετά πήραμε άλλους δρόμους, αλλά έχει καθορίσει και τη δική μου πορεία στο τραγούδι ο Διονύσης. Ήταν σημείο αναφοράς και θα έλεγα για όλους, σε κάθε είδος. Και οι λαϊκοί τον ήξεραν και νοερά συμβουλεύονταν την γνώμη του. Πάντα μας απασχολούσε τι θα έλεγε για αυτή την κίνηση, τη μουσική. Ήταν το φίλτρο, θα μπορούσαμε να πούμε στο χώρο της μουσικής. Είναι μεγάλο το κενό που αφήνει. Άφησε όμως και πολλούς άξιους ανθρώπους να συνεχίζουν. Και στη γενιά του και στις νεότερες γενιές. Και πιστεύω ότι θα επηρεάζει για πολύ καιρό. Ό, τι μας χάρισε θα κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα τα πράγματα σε μια ισορροπία η οποία έχει χαθεί βέβαια μουσικά η ισορροπία των πραγμάτων αλλά πάντα θα έχει ένα αγκαθάκι μαγικό να μας τσιμπάει και να μας λέει εδώ κάνεις λάθος, όταν το σκεφτούμε ποιητικά και μουσικά αλλά ακόμα και φωνητικά. Εγώ σας λέω ότι κέρδισα. Με το χάρισμα της φωνής που είχα, αν δεν είχα κερδίσει αυτό τον παλμό που κέρδισα από την παρουσία του, από την συνεργασία μας δυο χειμώνες στο υπόγειο, εκείνο τον μικρό χώρο. Θυμάμαι στην κηδεία του Γιώργου Σεφέρη πως πεταχτήκαμε όλοι, γιατί εκείνα τα χρόνια στις μπουάτ, η ποίηση δέσποζε και αυτό μας ένωνε. Δεν ήσουν ενημερωμένος ποιητικά, δεν ήσουνα για αυτό το χώρο, που συνήθως νέοι συγκεντρώνονταν. Στην κηδεία λοιπόν του Σεφέρη, μετά από κείνη τη δήλωση που μας ένωσε τους Έλληνες, του Σεφέρη τη δήλωσή, που μέσα στη δικτατορία ένωσε όλες τις ψυχές των Ελλήνων. Ακολουθήσαμε με σινιάλα που δεν είχαμε κινητά. Τότε το σύρμα έπεσε από τη μια μπουάτ στην άλλη και μαζευτήκαμε όλοι και ακολουθήσαμε. Ήταν και μια δήλωση από τη μεριά μας, όχι μόνο αντιδικτατορική, αλλά ήταν μια δήλωση ότι ναι, υπάρχουμε και ο πολιτισμός γύρω μας και οι μνήμες μας μάς δένουν και προχωράμε μπροστά. Έχουμε να πούμε, περιμένουμε μια χαραμάδα να πεταχτούμε ψηλά».

Η τραγουδίστρια Μελίνα Κανά μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Αγαπούσε πολύ ο κόσμος και δικαιολογημένα γιατί ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος, μια προσωπικότητα έντονη, ένας πλήθος, μια πληθωρική προσωπικότητα. Άφηνε το στίγμα του παντού. Άκουσα που τον είπατε παραμυθά και θα συμφωνήσω. Τα προγράμματα που έστηνε ήταν μοναδικά. Είχε έναν πολύ ωραίο τρόπο να διηγείται. Επίσης εγώ προσωπικά απολάμβανα να συζητώ μαζί του γιατί ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και έκανε πολύ έτσι εύστοχες παρατηρήσεις. Ό, τι μου έλεγε το ρουφούσα, το άκουγα προσεκτικά γιατί τότε ήμουν και εγώ οπότε ήταν πολύ έντονη η επαφή μαζί του. Στα προγράμματά του τα διάνθιζε με ιστορίες ανάμεσα στα τραγούδια και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γινόντουσαν τα προγράμματά του μαγικά. Δημιουργούσε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν ένας μάγος της σκηνής» δήλωσε μεταξύ άλλων η Μελίνα Κανά.

Ταυτόχρονα εξήγησε: «Μέσα μου τον κρατώ σαν έναν άνθρωπο που είχε το θάρρος της γνώμης του. Ήταν μοναδικός και θεωρώ ότι ήταν ποιητής. Τα τραγούδια του, δηλαδή είναι ποιήματα στιχουργικά. (…) Ένας άνθρωπος ζωντανός. Δηλαδή τις αλλαγές του και την εσωτερική του πορεία δεν δίσταζε να την εξομολογηθεί στον κόσμο. Νομίζω πως έζησε μια πλούσια ζωή. Αγαπούσε την οικογένειά του, όπως είπατε, την προστάτευσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχε καλούς και φίλους για πολλά χρόνια. Εύχομαι η ψυχή του να αναπαυθεί και να βρει εκεί πάνω που πήγε όλους τους αγαπημένους του που είχαν φύγει από τη ζωή».

Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός ερμηνευτής στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

Παράλληλα τόνισε: «Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια».

Για το έργο, την προσωπικότητα και την ανεπανάληπτη καλλιτεχνική πορεία του Διονύση Σαββόπουλου, τονίζοντας ότι το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο στις επόμενες γενιές μίλησε ο Λάκης Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

«Έχει αφήσει μεγάλο έργο. Πρώτα από όλα είναι σαν προσωπικότητα, στο ξεκίνημά του εδώ στην Ελλάδα την λιμνάζουσα, πρέπει να είχες θάρρος μεγάλο να φύγεις από το σπίτι σου, θράσος μεγάλο να πολεμήσεις μόνος σου και και χωρίς φόβο και χωρίς να έχεις, όπως άκουσα και προηγουμένως, τα προτερήματα μιας καλής φωνής, μιας πρώτης εμφάνισης καταπληκτικού ζεν πρεμιέ, τα κατάφερε και μας έγινε παράδειγμα. Ο Διονύσης και κυρίευσε, τουλάχιστον τους ανθρώπους που είναι γύρω από τη μουσική, τον αγκαλιάσαμε, τον αγαπήσαμε και βέβαια ναι μεν ο καθένας μας έχει επιρροές, αλλά δεν έχει σημασία και ούτε κοιτάζουμε εμείς που αγαπάμε τη μουσική του, τη ζωή του, ξέρω΄ γω, μπορεί να έχω ακούσει τα χειρότερα για τον Τζον Λένον, αλλά τα παραβλέπω διότι αυτός μου έφτιαξε καλύτερη τη ζωή. ο Τζον Λένον» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Και προσέθεσε: «Το εισιτήριο είναι τα ποιήματα που έφτιαχνε γιατί κάνουν πιο ποίηση, όπως έξυπνα φέρθηκε ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκις και προσεταιριστεί σαν Έλληνες ποιητές και έδωσαν στο τραγούδι τους επίπεδο στη μουσική που έβγαζαν, το είχε από μόνος του ο Σαββόπουλος, διότι ήταν και ποιητής. Τι να πούμε για το Σαββόπουλο; Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει».

Διαβάστε ακόμα: «Η πιο αστεία δουλειά που έκανα για επιβίωση; Γυμνό Μοντέλο στην Καλών Τεχνών» - Άγνωστες ιστορίες του Διονύση Σαββόπουλου