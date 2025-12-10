Φοινικούντα: Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επαγγελματία – Πώς εμπλέκεται το τρίτο άτομο

Μηνύματα που βρέθηκαν ανάμεσα στον ανηψιό του θύματος και τον επιχειρηματία φίλο του με τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό ήταν αυτά που πρόδωσαν τους δύο κατηγορούμενους για ηθική αυτουργία και οδήγησαν στη σύλληψη τους νωρίτερα την Τετάρτη (10/12), δύο μήνες σχεδόν μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο οποίος είχε καταθέσει επανειλημμένα στο παρελθόν, συνελήφθη κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στη δολοφονία. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του και εργοδότης του 22χρονου που έχει κριθεί προφυλακιστέος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο από το περιβάλλον του επιχειρηματία, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια στο διπλό φονικό, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρίσκεται σε ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, την οποία εξαπέλυσε η ανακρίτρια της υπόθεσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, στις οποίες μετά την άρση απορρήτου επικοινωνιών βρέθηκαν μηνύματα των τριών νέων κατηγορουμένων που προδίδουν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Μαζεύοντας στοιχεία από ηλεκτρονικές συσκευές, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες αλλά και μηνύματα και επικοινωνίες που ανακτήθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια από τα ψηφιακά πειστήρια, οι Αρχές οδηγήθηκαν στα εντάλματα των συγκεκριμένων τριών ατομών.

Τα μηνύματα αφορούσαν επικοινωνίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού και με τα τρία πρόσωπα που αποκαλύφθηκαν από δεδομένα που ανακτήθηκαν από συσκευές τάμπλετ, τηλέφωνα και υπολογιστές που είχαν κατασχεθεί.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Το σκεπτικό για τις νέες συλλήψεις - Τι ισχυριζόταν ο ανιψιός πριν συλληφθεί

Όσον αφορά τον φερόμενο ως συνεργό που βρίσκεται στη Γερμανία και δεν είχει συλληφθεί, ο ρόλος του φαίνεται να ήταν βοηθητικός και αφορούσε ενέργειες μετά την διπλή δολοφονία.

Τι είχε ισχυριστεί ο ανιψιός

Ο ανιψιός του θύματος –και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του– είχε παρουσιαστεί αρχικά ως αυτόπτης μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι γλίτωσε επειδή η σφαίρα του δράστη δεν τον πέτυχε. Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε βάρος του.

Από την πρώτη στιγμή απέφευγε τις δημόσιες δηλώσεις, όμως ένα στοιχείο τον έφερε στο «μικροσκόπιο» των Αρχών: το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το έγκλημα, χρησιμοποιώντας το κινητό της συντρόφου του. Όπως διαπιστώθηκε, τηλεφώνησε στον επιχειρηματία που συνελήφθη, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον 22χρονο φερόμενο συνεργό της δολοφονίας.

Σε παλαιότερη δήλωσή του στο Live News είχε αναφέρει για αυτή την κλήση:

«Σε ό,τι έχω πει στην ανάκριση, έχω πει την αλήθεια. Για όλες τις κινήσεις μου. Γιατί να φοβηθώ τώρα; Μπορεί να φοβάμαι μην έρθει κανείς και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό. Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω να βρεθεί άκρη. Αλλά αν ήμουν ένοχος, θα έπαιρνα τον… τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου και πανικοβλήθηκα. Του είπα “Φίλε, τρέμω – θες να έρθεις αύριο στο χωριό;”».

Παράλληλα, είχε παραπονεθεί πως δέχεται πίεση «από την αστυνομία, από τον δικηγόρο και από τα ΜΜΕ», λέγοντας ότι έχει στοχοποιηθεί ως «ο ανιψιός που σκότωσε τον θείο του». Υποστήριξε ότι έμαθε από τις ειδήσεις ποιος είναι ο φερόμενος συνεργός, καθώς –όπως δήλωσε– δεν γνώριζε τον 22χρονο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του είχε αναφέρει:

«Όλο το χωριό έλεγε ότι ο θείος είχε 30 εκατομμύρια. Το έλεγε και άνθρωπος δικός του. Το σπίτι μου το έχουν κλέψει δύο φορές, τη δεύτερη ενώ ήμουν μέσα. Ο θείος μου είχε πάει στην αστυνομία, αλλά μετά μου ζήτησε συγγνώμη όταν δεν βρέθηκε κάτι σε μένα, γιατί ήμουν στην Αθήνα. Με τον θείο μου είχαμε καλές σχέσεις· ήταν σαν πατέρας μου».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι δεν θέλει να αναφέρει λεπτομέρειες για προσωπικούς λόγους, αμφισβητώντας φήμες σχετικά με το παρελθόν του και δηλώνοντας ότι ο φίλος του επιχειρηματίας «έπεσε από τα σύννεφα» όταν έμαθαν για τον φερόμενο δράστη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να στραφεί εναντίον του θείου του.