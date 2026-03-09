Οι έξι περιοχές στην Ελλάδα που κατέγραψαν τα πιο αυξημένα ύψη βροχής φέτος τον χειμώνα

Αν και ο φετινός χειμώνας, θεωρείται ο δεύτερος πιο θερμός που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τα ύψη βροχής και φέτος ήταν αυξημένα. Συγκεκριμένες ήταν οι περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο τον χειμώνα 2025-2026, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αναλυτικότερα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καταγράφηκαν στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.

Το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον σταθμό Θεοδώριανα Άρτας με 1.580 χιλιοστά, ενώ πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν επίσης στη Μεγαλόχαρη Άρτας (1.367 χιλιοστά), στο Ζωτικό Ιωαννίνων (1.338 χιλιοστά) και στη Σαμαριά-Ξυλόσκαλο Χανίων (1.269 χιλιοστά).

Αντίθετα, χαμηλότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα του Αιγαίου.

Συνολικά, έξι σταθμοί κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο από 1.200 χιλιοστά, ενώ σε 40 σταθμούς το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ.

«Η σύγκριση των συνολικών υψών βροχής με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010-2019 δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά αυξημένες. Σε αρκετούς σταθμούς της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100-130% (υπερδιπλάσια ποσά) σε σχέση με τις κλιματικές τιμές.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Μόρνου το συνολικό ύψος βροχής για τη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου 60-70% υψηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς.

Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν κοντά ή και χαμηλότερες από τις κλιματικές τιμές», αναφέρει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ και προσθέτει ότι συνολικά αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ιδιαίτερα υγρός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε περιοχές της νότιας νησιωτικής χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν πιο περιορισμένες.

