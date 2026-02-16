Οι φωτογραφίες της Καισαριανής ανοίγουν νέα έρευνα: Πιθανές ταυτοποιήσεις και ζήτημα «διπλής ταυτότητας»

Οι πρόσφατες φωτογραφίες-ντοκουμέντα που δημοσιοποιήθηκαν και απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση ιστορικών και ερευνητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το 902.gr, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων, αξιοποιώντας τόσο το νέο υλικό όσο και τα βιογραφικά στοιχεία και τις φωτογραφίες που διαθέτει το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ.

Πρώτες ενδείξεις για πιθανές ταυτοποιήσεις

Από την έως τώρα μελέτη προκύπτει ότι πολύ πιθανόν σε μία από τις φωτογραφίες να απεικονίζονται ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Η έρευνα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, καθώς οι συνθήκες λήψης, η ποιότητα των εικόνων και η απόσταση χρόνου καθιστούν κάθε συμπέρασμα προσεκτικό και μη οριστικό.

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Η διαδρομή ενός αγωνιστή

Ο Καλαφατάκης, 30 ετών, γεννημένος στον Πλατανιά Χανίων, υπήρξε δραστήριο μέλος του ΚΚΕ και πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος στην Κρήτη. Η δράση του, οι διώξεις που υπέστη, η φυλάκισή του και η μεταφορά του από τις φυλακές Αβέρωφ στην Ακροναυπλία και στη συνέχεια στο Χαϊδάρι, συνθέτουν μια πορεία που ταιριάζει με το προφίλ πολλών από τους εκτελεσμένους της Πρωτομαγιάς.

Η πιθανή παρουσία του σε μία από τις φωτογραφίες εξετάζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του και τις ιστορικές μαρτυρίες.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος: Ένας από τους παλαιότερους αγωνιστές οικοδόμους

Ο Παπαδόπουλος, πρόσφυγας από τον Πόντο, υπήρξε από τους σημαντικότερους αγωνιστές του οικοδομικού κινήματος.

Η συνδικαλιστική του δράση, οι επανειλημμένες φυλακίσεις και εξορίες, καθώς και η μεταφορά του από την Ακροναυπλία στο Χαϊδάρι πριν την εκτέλεση, τον τοποθετούν επίσης ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να απεικονίζονται στο υλικό. Και σε αυτή την περίπτωση, η ταυτοποίηση παραμένει υπό διερεύνηση.

Ζήτημα «διπλής ταυτότητας» σε δημοσιεύματα

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις όπου το ίδιο πρόσωπο φαίνεται να ταυτοποιείται με δύο διαφορετικά ονόματα.

Συγκεκριμένα ένα πρόσωπο αναφέρεται και ως Θρασύβουλος Καλαφατάκης στο 902.gr και ως Βασίλης Παπαδήμας σε άλλα δημοσιεύματα.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τους ερευνητές σε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η διαδικασία απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και διασταύρωση πολλαπλών πηγών.

Η πιθανότητα λανθασμένων συσχετίσεων παραμένει ανοιχτή και αντιμετωπίζεται με επιστημονική επιφύλαξη.

Η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, όπως τονίζεται, κανένα συμπέρασμα δεν θεωρείται οριστικό. Οι φωτογραφίες αποτελούν πολύτιμα τεκμήρια, αλλά η ιστορική απόσταση και η έλλειψη πλήρους τεκμηρίωσης απαιτούν προσεκτική και υπεύθυνη προσέγγιση.