Οι φυλακές Κορυδαλλού αποκτούν επαγγελματική σχολή: Νέες ευκαιρίες για τους τρόφιμους

Οι φυλακές Κορυδαλλού εγκαινιάζουν την πρώτη τους επαγγελματική σχολή κατάρτισης, όπως ενημέρωσε η Παρασκευή Κόντα, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, ανέφερε πως «Για να αποσαφηνίσουμε το έργο αυτό της εκπαίδευσης, γιατί ο πολύς κόσμος δεν το γνωρίζει, τα σωφρονιστικά καταστήματα είναι πέντε, που έχουμε στον Κορυδαλλό, όλοι θεωρούν ότι υπάρχει ένα μόνο κατάστημα.

Διαβάστε ακόμα: Λαμία: «On camera» κλοπή από ζευγάρι σε κατάστημα οπτικών

Όμως είναι πέντε, το κάθε κατάστημα, πλην του ενός που είναι του ψυχιατρείου για εύλογους λόγους, δεν διαθέτει εκπαίδευση, όπως καταλαβαίνετε».

Φυλακές Κορυδαλλού: Μέριμνα για το μέλλον των τροφίμων

Η κα Κόντα συνέχισε: «Τα άλλα έχουν αυτόνομα εκπαιδευτικές δομές, με σχολεία όλων των βαθμίδων, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λυκειακές Τάξεις κατ’ ιδίαν διδαχθέντες για να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο και προσφέρουν και παράλληλα διάφορα εκπαιδευτικά προϊόντα σε πακέτα».

Απαντώντας στο πόσοι είναι οι μαθητές σήμερα που παρακολουθούν, απάντησε: «Είναι πολλοί, είναι γύρω στα 200 300 άτομα στο Κ1, υπάρχουν οι αντίστοιχες γυναίκες στο Κ2 και εγώ έχω γύρω στα 150 άτομα.

Τους μαθαίνουμε ελληνικά πρωτίστως, γιατί είναι άνθρωποι ειδικών ομάδων που δεν είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν με πολλά βήματα καμία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Εγκατέλειψαν νωρίς για ποικίλους λόγους, τους οποίους γνωρίζετε. Έχουμε την ευθύνη να τους μάθουμε, να τους αγκαλιάσουμε. Και πέρα από τα αυτονόητα, το να δώσουμε δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, πρέπει να μειώσουμε την επιθετικότητα μέσω της παιδείας.

Να μειώσουμε τη δυνατότητα της υποτροπής αργότερα, ότι θα βγουν και γενικότερα να άρουμε λίγο τις συνθήκες της ψυχικής κακής διάθεσης που ο ίδιος ο εγκλεισμός φέρει, όπως καταλαβαίνετε.

Είναι ένα μεγάλο έργο αυτό που μας απασχολεί και μας απασχόλησε και ιδιαίτερα στα δύο καταστήματα που εγώ έχω την αρμοδιότητα της ευθύνης της κατάρτισης τους, είναι πως περνάμε πιο καλά και δημιουργικά τον χρόνο των σπουδών μέσα στη φυλακή, ώστε τελειώνοντας και βγαίνοντας στην κοινωνία να έχουμε μια ομαλή επανένταξη. Αυτό είναι το ζητούμενο».

Ακολούθως η κ. Κόντα σχολίασε πως: «Είμαστε σήμερα στην καλή κατάσταση και ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι δημιουργήσαμε ως ομάδα εγώ ως διευθύντρια κατάρτισης, η Διευθύντρια του καταστήματος η κ. Μπούκη, ο κ. Κοκκίνης κοινωνικός λειτουργός και ο τέως διευθυντής των ανηλίκων στον Κορυδαλλό και τέως εθελοντής και μέντοράς μας ο κ. Περσάκης, την πρώτη επαγγελματική σχολή κατάρτισης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, η οποία θα παρέχει ένα πραγματικό εφόδιο μέσω πιστοποίησης επιπέδου 3 και όταν θα βγουν από τη φυλακή θα είναι έτοιμοι να εργαστούν έχοντας στα χέρια τους μια ειδικότητα.

Και αυτό είπαμε είναι το ζητούμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα, σίγουρα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Γιατί είπαμε το να βγάλουμε πληθώρα ατόμων που παίρνουν απολυτήριο από μία βαθμίδα δεν βοηθάει. Βοηθάει μεν, αλλά δε βοηθάει στην ομαλή άμεση αποκατάσταση».

Τέλος, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού, ανέφερε ότι: «Από τον Σεπτέμβριο είναι η πρώτη επαγγελματική κατάρτιση σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι ένας αγώνας που κράτησε δύο χρόνια».