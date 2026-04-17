Διαψεύδει ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τις κατηγορίες κατά των γιατρών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. «Δήθεν όταν μεταφέρθηκε το άτυχο αυτό κορίτσι, η Μυτρτώ, δεν ήταν οι γιατροί στη βάρδιά τους και το κορίτσι έφυγε γι' αυτό τον λόγο» ανέφερε ο ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τόνισε ότι δεν δέχεται «τις ύβρεις, τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών».

Διαβάστε ακόμα: Κεφαλονιά: Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς φέρνει στο φως το Reader

«Οι γιατροί ήταν απολύτως στη θέση τους, το κορίτσι αυτό έλαβε άμεση προσπάθεια ανάνηψης, έγινε διασωλήνωσή του, βρέθηκε και καρδιολόγος και αγροτικός γιατρός στην αρχή και αναισθησιολόγος. Τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο. Δυστυχώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν σχεδόν νεκρό» είπε επίσης.

Απολογούνται οι συλληφθέντες

Με την κατηγορία του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως καθώς και της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών οδηγούνται σήμερα Παρασκευή (17/4) στο Δικαστικό Μέγαρο Κεφαλονιάς οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών ώστε να απολογηθούν για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Γιατί αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το dikastiko.gr η κατηγορία στηρίζεται στο γεγονός ότι, αν και η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν μαζί τους, οι κατηγορούμενοι παρέλειψαν να ειδοποιήσουν τις υγειονομικές αρχές, στερώντας της την κρίσιμη ιατρική παρέμβαση που θα μπορούσε να την κρατήσει στη ζωή.

Η μετατροπή του αδικήματος από «έκθεση σε κίνδυνο» σε «ανθρωποκτονία διά παραλείψεως» αλλάζει πλήρως τη νομική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Ενώ η έκθεση εστιάζει στη δημιουργία μιας επικίνδυνης κατάστασης, η ανθρωποκτονία διά παραλείψεως προϋποθέτει ότι οι δράστες είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προστατεύσουν τη ζωή του θύματος και συνειδητά δεν το έπραξαν.

Οι Αρχές έκριναν πως η μεταφορά της κοπέλας στην πλατεία αντί για το νοσοκομείο, που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής, δεν ήταν απλώς ένας λάθος χειρισμός, αλλά μια ενέργεια που εξισώνεται νομικά με την πρόκληση του θανάτου της.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, η 19χρονη βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπου φέρεται να έγινε χρήση κοκαΐνης. Όταν η κοπέλα κατέρρευσε, οι τρεις νεαροί αντί να καλέσουν το ΕΚΑΒ, την εγκατέλειψαν αναίσθητη σε πλατεία της πόλης. Οι ίδιοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι «πανικοβλήθηκαν» και πως μετέφεραν την κοπέλα στην πλατεία για να «συνέλθει από τον καθαρό αέρα», υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν αντιλήφθηκαν άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ωστόσο, τα ευρήματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε στο ξενοδοχείο διαψεύδουν τους ισχυρισμούς περί «μη αντίληψης του κινδύνου». Οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος στο κρεβάτι, σε πετσέτες, ακόμη και στον τοίχο του μπάνιου. Η παρουσία αίματος σε τόσα σημεία καταδεικνύει ότι η 19χρονη βρισκόταν σε κατάσταση κατάρρευσης πολύ πριν απομακρυνθεί από το δωμάτιο, γεγονός που καθιστά ενοχοποιητική την παράλειψη των κατηγορουμένων να ζητήσουν βοήθεια.

Σήμερα, την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι θα απολογούνται στον ανακριτή για τη στάση τους, η 19χρονη θα οδηγείται στην τελευταία της κατοικία, με την κηδεία της να τελείται σε κλίμα βαθιάς οδύνης.