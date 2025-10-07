«Οι μαστοί μου παραμορφώθηκαν»: Πλαστικός τετραγώνησε το στήθος 30χρονης Ελληνίδας μητέρας

Μία 30χρονη γυναίκα, η οποία πήγε σε πλαστικό χειρουργό για να βελτιώσει την εμφάνισή της, έφυγε, όπως λέει, με τετραγωνισμένο στήθος, μόλυνση και ανοιχτές πληγές. Όλα άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2024 όταν η 30χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, όπως λέει στο Mega, επισκέφθηκε τον γιατρό για να προγραμματίσει μια αισθητική επέμβαση.

«Mου συνέστησε να τοποθετηθούν στους μαστούς μου, ενθέματα σιλικόνης μεγέθους 360 cc, τα οποία, με διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως κατάλληλα από άποψη μεγέθους για το σωματότυπό μου».

Το αντίτιμο της επέμβασης 5.000 ευρώ, όλα μετρητά και όπως υποστηρίζει χωρίς απόδειξη.

«Η επέμβαση μου κόστισε 5.000 ευρώ και μετά από όσα φρικτά υπέστην και τον έψαχνα να μου δώσει τα χρήματα για να πάω σε άλλο πλαστικό χειρουργό, δεν μου σήκωσε το τηλέφωνο».

Η επέμβαση έγινε Φεβρουάριο του 2024 και το κακό αποτέλεσμα ήταν εμφανές εξ αρχής. Ένας μαστός σημαντικά μεγαλύτερος και το χειρότερο… τετράγωνος, λέει η νεαρή: «Οι μαστοί μου παραμορφώθηκαν με φανερή δυσαναλογία μεταξύ τους. Μάλιστα ο δεξιός μαστός εμφάνιζε τετραγωνικό σχήμα αντί για κυκλικό. Όπως αποδείχθηκε τα ενθέματα σιλικόνης ήταν υπερβολικά μεγάλα».

Πέραν από το αισθητικό αποτέλεσμα, το πρόβλημα σύντομα έγινε ιατρικό, καθώς εμφανίστηκαν πολύ έντονοι πόνοι που διήρκησαν για τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά από πιέσεις της 30χρονης ακολούθησε διορθωτική επέμβαση, από τον ίδιο πλαστικό, η οποία όπως φαίνεται έκανε τα πράγματα χειρότερα.

«Μου λέει "xάλια η πρώτη μου επέμβαση, δεν το συζητώ, θα σε βάλω εγώ για δεύτερο χειρουργείο". Μάλιστα είπε: "Απορώ, πώς έκανα εγώ, αυτό το στήθος. Τα αναλαμβάνω όλα και θα σε κάνω καλύτερα". Και μπαίνω να την κάνω και βγαίνω από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα έχοντας ανοικτές πληγές και διαπιστώνω ότι είχα κολλήσει σταφυλόκοκκο».

«Με έχει σφάξει χασάπης»

Το αποτέλεσμα και της δεύτερης επέμβασης, όπως περιγράφει η ίδια είναι το πιο αντιαισθητικό που θα μπορούσε να υπάρξει.

«Ταλαιπωρούμαι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν δείτε τις ουλές, είμαι σαν να με έχει σφάξει χασάπης! Είναι το πιο αντιαισθητικό αποτέλεσμα. Μέχρι και ο άνδρας μου κάνει εμετό! Έχει επηρεάσει τη σεξουαλική μου ζωή και την ψυχολογία μου».

Η καταγγέλλουσα όπως λέει, ικέτευε τον γιατρό, έστω να της διορθώσει τις ανοιχτές ουλές.

«Άλλαξε όλη η ζωή μου. Έγινα ψυχολογικό ράκος. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα "σε παρακαλώ, έστω να φτιάξουμε τις ουλές". Τις άπειρες ουλές που έχω, να τις αποκαταστήσει με λέιζερ» και δεν σήκωνε το τηλέφωνο».

«Δεν μπορούσα να βάλω μαγιό»

Οκτώ μήνες μετά η γυναίκα προχώρησε σε αφαίρεση την ενθεμάτων με άλλο γιατρό με επανορθωτική επέμβαση δύο σταδίων.

«Σκεφτείτε ότι μέχρι πριν 3-4 μήνες οι πληγές ήταν ανοικτές. Ακόμη και στις διακοπές μου, δεν μπορούσα να βάλω μαγιό με αυτό το στήθος γιατί μπροστά είχε σχηματιστεί μία πέτσα. Αντί οι μαστοί να είναι διαχωρισμένοι αριστερά και δεξιά, έπεφτε μια πέτσα».

Η 30χρονη θα κινηθεί νομικά κατά του γιατρού, ζητώντας πίσω και τα χρήματα που έδωσε αλλά και αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστη.

«Πρόθεσή της είναι όχι μόνο να λάβει τα χρήματα που έδωσε μετρητά χωρίς απόδειξη στον συγκεκριμένο εναγόμενο γιατρό, αλλά να αποκατασταθεί πλήρως και η ηθική της βλάβη. Ήδη έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή και ακολουθούν οι επόμενες ενέργειες στον ιατρικό σύλλογο, όπως καταλαβαίνετε, πιθανά και σε ποινικό επίπεδο», είπε ο δικηγόρος της 30χρονης.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ταλαιπωρία που υπέστη δεν είναι κάτι που είχε στο νου της όταν ξεκινούσε την όλη διαδικασία.



