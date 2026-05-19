Οι Patriot στην Κάρπαθο θα αντικατασταθούν με ζεύγος Mirage 2000-5

Ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 θα σταλεί στην Κάρπαθο, για να αντικαταστήσει τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η απόφαση ελήφθη ύστερα από την απόσυρση του πυραυλικού συστήματος και για να μην υπάρξει επιχειρησιακό κενό.

Σημειώνεται ότι στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, τέσσερα F-16 που είχαν σταλεί στον Πάφο, θα φύγουν από την Κύπρο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κενό.

Σημειώνεται πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επεσήμανε πως η απόφαση της απόσυρσης δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία.