Μαρινάκης για Patriot: «Η απόσυρσή τους δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία»

Στο θέμα της επιστροφής της συστοιχίας πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο στις βάσεις τους στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας τις πληροφορίες πως η απόφαση συνδέεται κάπως με την Τουρκία.

«Κρίθηκε επιχειρησιακά μετά την πάροδο μεγάλου διαστήματος ότι έπρεπε να επιστρέψουν» επεσήμανε κ. Μαρινάκης, σε σημερινή (19/05) συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία , ούτε κατά διάνοια» υπογράμμισε ο ίδιος και συμπλήρωσε: «Δεν έχει να κάνει καθόλου με οτιδήποτε εξέλιξη με την Τουρκία».

«Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τρόπου και χρόνου» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατέληξε λέγοντας.

«Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, όπως πήγαν στο πλαίσιο μίας άσκησης έτσι και επιστρέφουν».

Σημειώνεται πως με χθεσινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ οι Patriot επιστρέφουν στις μόνιμες βάσεις τους. Η προσωρινή μετακίνηση του «βαρύ πυροβολικού» της ελληνικής αεράμυνας είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων.