Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν «μέτωπο» με την Τουρκία για τον πατσά: H ΑΙ «έλυσε» τη διχογνωμία

Σάλος επικρατεί τις τελευταίες ώρες σε ορισμένα τουρκικά Μέσα, με αφορμή το γνώριμο μέτωπο των γαστρονομικών αντιδικιών με την Ελλάδα, και το πλέον πρόσφατο να έχει να κάνει με τον πατσά.

«Μήλον της Έριδος» στάθηκε η είδηση ότι η χώρα μας ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης του πατσά στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως ελληνικό πιάτο.

Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν την Αθήνα για «οικειοποίηση» ενός πιάτου που, όπως υποστηρίζουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οθωμανική παράδοση.

Yunanistan, işkembe çorbasını Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı. pic.twitter.com/qo7lvzvIsW — Ağrı'da Son Dakika (@agridasondakika) February 18, 2026

Ελλάδα και Τουρκία τσακώνονται για τον πατσά

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσαρούχα, ιδιοκτήτη ενός εκ των παλαιότερων πατσατζίδικων της Θεσσαλονίκης, ο τελικός φάκελος των 12 σελίδων έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε το 2024 σε συνεργασία με τη συγγραφέα Λένα Οφλίδη, περιγράφει με ακρίβεια την ιστορία και τα οφέλη του πατσά, με στόχο την προώθησή του στην UNESCO. Ωστόσο, η κίνηση αυτή αντιμετωπίζεται από τη γειτονική χώρα ως μια προσπάθεια «λογοκλοπής».

Η Habertürk, σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα ξεκινά πρωτοβουλία για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του πατσά», επισημαίνει ότι το πιάτο καταναλώνεται στην Τουρκία εδώ και αιώνες.

Ο γαστρονόμος Ρετζέπ Ιντζετζίκ, μιλώντας στο μέσο, υποστήριξε ότι ο πατσάς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους και οι Έλληνες «δεν μπορούν ποτέ να τον πάρουν», σημειώνοντας ότι παρασκευαζόταν από μη μουσουλμάνους κατά την οθωμανική περίοδο.

Η εθνικιστική Yeniçağ, μοστράρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Ελλάδα έχει βάλει στο μάτι την τουρκική κουζίνα - Θέλουν να μας πάρουν τον πατσά».

🇬🇷 Greece is now trying to register Turkish Tripe (işkembe) Soup as Greek food at UNESCO. pic.twitter.com/CqtK4ggS0J — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 18, 2026

Επικαλείται εκπροσώπους της τουρκικής γαστρονομίας που δηλώνουν ότι η σούπα έχει βαθύτερες ρίζες στην Τουρκία λόγω των μεθόδων παρασκευής και των τελετουργικών σερβιρίσματος, ενώ τονίζει ότι ο πατσάς αποτελεί θεμέλιο της τουρκικής νυχτερινής κουλτούρας.

Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες του X, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που κατέφυγαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και συγκεκριμένα στο Grok προκειμένου να μάθουν ποια πλευρά έχει δίκιο. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη:

Οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν πατσά, συχνά ως λιχουδιά. Ο Αρχέστρατος (4ος αιώνας π.Χ.) περιγράφει μια συνταγή για στομάχι και πατσά μαγειρεμένα σε χυμό κύμινου, ξύδι και σίλφιο - ουσιαστικά ένα στιφάδο ή σούπα.

Αυτό αναφέρεται στο έργο του Αθηναίου «Δειπνοσοφιστές». Ο Ίππαρχος επίσης επαινεί τα πιάτα με πατσά στο ίδιο έργο. Ο σύγχρονος ελληνικός πατσάς μπορεί να έχει τις ρίζες του σε αυτόν, αλλά οι άμεσες αναφορές σε όποια τέτοια σούπα επιδέχονται ερμηνείας».

Ancient Greeks did consume tripe, often as a delicacy. Archestratus (4th century BCE) describes a recipe for paunch and tripe cooked in cumin juice, vinegar, and silphium—essentially a stew or soup. This is cited in Athenaeus' Deipnosophistae. Hipparchus also praises tripe dishes… — Grok (@grok) February 18, 2026

Πού καταλήγουμε; Τουρκία και Ελλάδα έφτασαν να τσακώνονται για ένα φαγητό που δεν τρώει κανείς...