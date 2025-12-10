Οικοδόμοι στους δρόμους: Απεργία για μισθούς, συμβάσεις και μέτρα ασφάλειας μετά το εργατικό δυστύχημα

Στον απόηχο του τραγικού εργατικού δυστυχήματος ενός 25χρονου σε εργοτάξιο στο Ελληνικό, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο πραγματοποιούν σήμερα 24ωρη απεργία.

Διεκδικήσεις για ασφάλεια και συλλογικές συμβάσεις

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας απαιτεί:

Υποχρεωτική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργοδότες

Αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση συνθηκών εργασίας

7ωρο-5νθήμερο με εβδομαδιαίο 35ωρο

Μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα βαρέα επαγγέλματα

Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε εργοτάξια που χαρακτηρίζονται «αρένες θανάτου»

Συγκέντρωση και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας

Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιείται στην πλατεία Κάνιγγος, με πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Βίντεο από το Orange Press Agency

Δηλώσεις Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιάννης Τασιούλας, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει «βολικούς συνομιλητές» όπως τον ΣΕΒ και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, ενώ οι οικοδόμοι «επιλέγουν τον δρόμο του αγώνα» για να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους.