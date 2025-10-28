ΟΛΜΕ: Νέο «κύμα» στάσεων εργασίας - Πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν

Με ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΟΛΜΕ, στα πλαίσια υλοποίησης απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ που ελήφθη στις 11-02-23, έβγαλε νέο πρόγραμμα στάσεων εργασίας «στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 που αφορά μεταξύ άλλων την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.

Συγκεκριμένα «προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.»