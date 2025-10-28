Μενού

ΟΛΜΕ: Νέο «κύμα» στάσεων εργασίας - Πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθούν

Νέο πρόγραμμα στάσεων εργασίας ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ.

Reader symbol
Newsroom
Φωτογραφία Αρχείου
Φωτογραφία Αρχείου | Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+

Με ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΟΛΜΕ, στα πλαίσια υλοποίησης απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ που ελήφθη στις 11-02-23, έβγαλε νέο πρόγραμμα στάσεων εργασίας «στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 που αφορά μεταξύ άλλων την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.

Συγκεκριμένα «προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.»

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ