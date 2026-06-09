Ομοφοβική επίθεση στο Ζάππειο: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς μετά από κλήση στο «11414»

Τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της 8ης Ιουνίου στο Ζάππειο, κατηγορούμενοι για ομοφοβική επίθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις συλληφθέντες –μαζί με την παρέα τους– πλησίασαν τρία πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα στο πάρκο. Στη συνέχεια, άρχισαν να τα βρίζουν και να τα απειλούν, κάνοντας παράλληλα προσβλητικές χειρονομίες για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Η σύλληψή τους έγινε δυνατή χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά όσων κάλεσαν αμέσως το «11414», την ειδική 24ωρη τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών για περιστατικά ρατσιστικής βίας.

Οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί που απάντησαν στην κλήση, ειδοποίησαν κατευθείαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Μέσα σε λίγα λεπτά, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο Ζάππειο, εντόπισαν τους τρεις νεαρούς και τους ακινητοποίησαν.