Τρεις νέες προφυλακίσεις για το κύκλωμα με ιερείς παλαιοημερολογίτες: «Μέσα» και η φερόμενη αρχηγός

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για εμπλοκή τους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετέφερε παράνομα μετανάστες και στην οποία εμπλέκονται ιερείς παλαιοημερολογίτες.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, πρόκειται για μια 52χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται ως το ηγετικό πρόσωπο του κυκλώματος, καθώς και για δύο άνδρες, 50 και 42 ετών, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν ενεργό συμμετοχή στη διακίνηση.

Η 52χρονη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και ότι η ίδια είναι απλώς χρήστρια, αποδίδοντας τις συνομιλίες της με ρασοφόρους σε ζητήματα πίστης.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος υποστήριξε πως η εμπλοκή του είναι αδικαιολόγητη, καθώς -όπως είπε- δεν βρέθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του.

«Ούτε στο σπίτι μου ούτε στο αυτοκίνητό μου εντοπίστηκε ναρκωτική ουσία.

Κανείς δεν έχει καταθέσει ότι με είδε να κατέχω ή να εμπορεύομαι ναρκωτικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί «αστεία» την κατηγορία περί συμμετοχής του σε καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Προφυλακισμένοι, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, βρίσκονται ο διαβόητος πλέον ιερέας, μοντέλο, YouTuber και ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης για συμμετοχή στο κύκλωμα διακίνησής ναρκωτικών και μεταναστών.

Ακόμα, το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα και ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιερέας

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων. Με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ τους όπως φαίνεται σε νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Ιερέας: «Λένε ότι κλέβουμε για ναρκωτικά και ζιγκολό»

Ακολουθούν οι διάλογοι μεταξύ του ιερέα και «διακεκριμένου» μέλους του κυκλώματος:

Ιερέας : Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς); Αρχηγός : Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες; Ιερέας : Ναι.

: Ναι. Αρχηγός : Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει; Ιερέας : Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν… Αρχηγός : {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω. Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Αρχηγικό μέλος : Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό;

: Έλα. Έλα. Και τι έγραφε το πανό; Ιερέας : Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

: Αρχηγικό μέλος : Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

: Τι λες ρε φίλε; {…} Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά; Ιερέας: Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι για μικροποσά, για 300 εδώ, 200 εκεί, θα γίνουμε τσ……κι.