Στη φυλακή ο ιερέας «youtuber» και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι - Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. με την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών των «ρασοφόρων» καθώς ο «ιερέας - youtuber», ένας ακόμη ιερέας παλαιοημερολογίτης και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τη φυλακή.

Αρχηγικός ρόλος στην εγκληματική ομάδα αποδίδεται σε 52χρονη γυναίκα η οποία θα βρεθεί αύριο στο ανακριτικό γραφείο, μετά από προθεσμία που έλαβε για την απολογία της.

Απολογία έδωσε σήμερα και ο γιος της 52χρονης, ο οποίος δεν κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση, αλλά για βία κατά υπαλλήλων (πλημμέλημα) καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Στην δικογραφία αποδίδεται στον γνωστό κληρικό, καθώς και σε άλλους δύο ιερωμένους, ρόλος στενών συνεργατών της 52χρονης αρχηγού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τρεις κληρικοί φαίνεται να μετέφεραν, αποθήκευαν και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, χρησιμοποιώντας ως αποθηκευτικό χώρο ακόμη και ναό.

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Νέοι ενοχοποιητικοί διάλογοι

Στο φως έχουν έρθει νέοι ενοχοποιητικοί διάλογοι και οι κατηγορούμενοι φέρεται όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, να χρησιμοποιούσαν κωδικά ονόματα για τα προιόντα διακίνησης

Ιερέας: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

Αρχηγός: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

Ιερέας: Ναι.

Αρχηγός: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

Ιερέας: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

Αρχηγός: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

«Συσσίτια» ως κάλυψη

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα συσσίτια σε τοξικοεξαρτημένους στην περιοχή της οδού Λιοσίων. Πίσω από αυτή τη δράση, οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, όπως αποκαλύπτουν οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί.

Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ιερέας ρωτά την αρχηγό αν υπάρχουν «μακαρόνια», δηλαδή χασίς. Εκείνη απαντά με υπαινιγμούς για τις ποσότητες και τη δυσκολία μεταφοράς, ενώ η συζήτηση καταλήγει σε οικονομικές εκκρεμότητες και προσωπικές εντάσεις.

Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους ρασοφόρους ενημερώνει την αρχηγό ότι κάποιοι είχαν αναρτήσει πανό εναντίον τους, με σύνθημα πως «κλέβουν τα λεφτά του κόσμου για να κάνουν ναρκωτικά και ζιγκολό».

Η αντίδραση του μέλους ήταν έντονη, με τον ιερέα να εκφράζει φόβους ότι ακόμη και μικροποσά θα τους εκθέσουν ανεπανόρθωτα.