ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο νέες προφυλακίσεις - Ελεύθεροι με όρους ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού

Συνολικά 13 οι προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από δύο νέες συλλήψεις φερόμενων ως εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Ανάμεσα σε αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ήταν και ο λογιστής που φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης λόγω της απολογίας του.

Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι είχε έναν συνεργάτη στο γραφείο του, αυτός έφτιαχνε το Ε9, αυτός έκανε τις αλλαγές και μόλις το συνειδητοποίησε το διόρθωσε.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο λογιστής.

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο υπαρχηγού και υποστήριξε στον ανακριτή ότι δεν γνώριζε τίποτα.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Ο ανακριτής, αλλά και η Ευρωπαία εισαγγελέας έχουν μεταβεί στον Ευαγγελισμό προκειμένου να λάβουν απολογία από τον τελευταίο κατηγορούμενο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και εφόσον απολογηθεί εκεί θα αποφασιστεί τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα προφυλακιστεί.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η φάση της προανακριτικής.

Η απολογία που απομένει μέχρι στιγμής είναι εκείνη του κατηγορούμενου που βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται ανακριτής και εισαγγελέας να βρεθούν ώστε να ολοκληρωθεί.