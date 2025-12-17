ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον ανακριτή της Ευελπίδων οι συλληφθέντες του σκανδάλου

Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, βρέθηκαν λίγο μετά τις 8:30, συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ όπως είχε προγραμματιστεί.

Xθες, Τρίτη το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή πέρασε η πρώτη ομάδα, δηλαδή οι 7 από τους 16 Κρητικούς συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση, που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται 8 από τους 16 συλληφθέντες του σκανδάλου

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ERTnews, σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματισθεί δικογραφία με σοβαρά αδικήματα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, τις απάτες σχετικά με επιχορηγήσεις και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς και άλλα αδικήματα με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, και οι επτά κατηγορούμενοι. Σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.