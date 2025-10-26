ΟΠΕΚΕΠΕ: Έξι οι προφυλακίσεις, αύριο οι τελευταίες απολογίες - Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τριανταεπτά συλλήψεις έχουν γίνει με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει ασκήσει ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υφαρπαγή ψευδού βεβαίωσης.

Συνολικά μέχρι στιγμής, οι προφυλακιστέοι για την υπόθεση είναι έξι και οι απολογίες θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο Δευτέρα 27/10.

Σήμερα (26/10) προφυλακίστηκαν δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού.

Τις επόμενες ώρες, αναμένεται να απολογηθούν ακόμη έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, ανήκουν στον στενό πυρήνα της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το χρονοδιάγραμμα των απολογιών

Αναλυτικά οι απολογίες, σύμφωνα με το Mega:

Παρασκευή 24/10: Απολογήθηκαν έντεκα άτομα και αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι με περιοριστικούς όρους.

Σάββατο 25/10: Απολογήθηκαν 12 άτομα και κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τέσσερις:

Κουμπάρος του φερόμενου ως αρχηγού

Η 53χρονη «έμπορος» της οποίας οι κόρες είναι επίσης αντιμέτωπες με κατηγορίες

Ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που δήλωνε εκτάσεις

Κυριακή 26/10: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες, με 8 άτομα να καταθέτουν. Μέχρι στιγμής δύο έχουν κριθεί προφυλακιστέοι:

Δύο αδέλφια - βασικά μέλη της οργάνωσης

Αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με ακόμα έξι απολογίες.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στα κοινωνικά δίκτυα προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν δίστασε να αναφερθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει καιρό πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο έρευνες να “συναντιούνται” τελικά στα ίδια πρόσωπα.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και φυσικά οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όλα δείχνουν ότι το δίκτυο των εμπλεκόμενων είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ήδη θυμίζω ότι χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις. Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου.

Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες» ανήρτησε.