ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες συλλήψεις προ των πυλών – Εμπλέκονται και υπάλληλοι του Οργανισμού στο σκάνδαλο

Νέες συλλήψεις έρχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οικονομική αστυνομία να έχει στοιχεία για εμπλοκή οργανωμένων ομάδων. Τα στοιχεία αυτά μάλιστα «δένονται» και είναι θέμα χρόνου να περαστούν χειροπέδες ακόμα και σε υπαλλήλους του οργανισμού.

«Το σκάνδαλο περιλαμβάνει αξιωματούχους στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψευτοαγρότες και κυδάρχες ιδιοκτήτες κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από εκεί προσκαλούσαν τους αγρότες να κάνουν παρανομία», ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Την ίδια ώρα φύλλο και φτερό γίνονται και οι αιτήσεις για ενίσχυση του 2025 και έχουν υποβάλλει μάλιστα και κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν πρόσφατα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταγωγή κατηγορούμενων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ | In Time / Ζάχος Γιώργος

Αντί για τα 14 αγροτεμάχια υπέβαλλε κενές σελίδες

Όπως ο 53χρονος διανομέας που στη δήλωση του 2025 αντί για τίτλους κυριότητας 14 αγροτεμαχίων σε Κιλκίς, Πέλλα Ημαθία, Λακωνία και Φθιώτιδα, υπέβαλλε κενές σελίδες. Από το 2021-2023 φέρεται να είχε εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις ύψους 37.739 ευρώ. Παράλληλα, είχε μισθώσει το 2023-2024, 22 αγροτεμάχια στο Κιλκίς από συγκατηγορούμενο του, ενώ ο ίδιος εκμίσθωνε σε αλλά 9 μέλη του κυκλώματος 31 αγροτεμάχια σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Ιωάννινα και Φθιώτιδα. Χωρίς να κατέχει ούτε ένα.

«Σίγουρα ο πραγματικοί αγρότες να επιδοτούνται, όσοι παρείσφρυσαν κα πήραν χρήματα να τιμωρηθούν και να τα επιστέψουν πίσω» ανέφερε ο Σταύρος Γαβαλάς, Πρ. Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

Συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ | Εurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

«Αυτούς που πιάνουν, και αν επιστραφούν τα χρήματα θα πάνε στους ανθρώπους, στους αγρότες, στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους που μας τα έχουν στερήσει» ανέφερε από την πλευρά της Διαμάντω Κρητικού, ταμίας ΔΣ Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Αυτή είναι και η πρόθεση της Κυβέρνησης, τα χρήματα να διανεμηθούν στους πραγματικούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από το 2026 θα υπάρχει ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχων και πληρωμών, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη.