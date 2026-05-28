ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για τους 17 συλληφθέντες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

Απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ

Συνέργεια στην απάτη

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος